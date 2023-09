Od nedjelje se zatvara većina turističkih biroa u Baru

Bar, (MINA-BUSINESS) – Turističko-informativni biroi u mjestima Čanj, Sutomore, Brca, Šušanj, Stari Bar, Ostros, Dobra voda i Utjeha od nedjelje se zatvaraju, saopšteno je iz barske Turističke organizacije (TO).

„Pružanje informacija, prijava boravka i naplata boravišne takse obavljaće se isključivo u turističko-informativnim biroima Topolica i Virpazar, koji su otvoreni tokom cijele godine“, objašnjeno je iz TO Bar.

Oni su podsjetili da su turističko-informativni biroi centralna tačka za pružanje informacija i usluga turistima koji posjećuju Bar.

„Pored pružanja turističkih informacija, u biroima se obavlja prijava boravka i naplata boravišne takse“, kazali su iz TO Bar.

Oni su dodali da su, prema Zakonu o boravišnoj taksi, izdavaoci smještaja dužni da obave prijavu gostiju koji borave u njihovom smještaju u roku od 24 sata od ulaska u Crnu Goru.

