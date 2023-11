Od kupovine preko interneta zaradili više od 121 milion EUR

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora je od elektonske trgovine prošle godine zaradila je 121,7 miliona EUR, što je svrstava u grupu zemalja sa manjim prihodom u odnosu na tržište EU, navodi se u Strategiji razvoja poštanske djelatnosti za period od naredne do 2028. godina.

U dokumentu se navodi da u Crnoj Gori osoba potroši u prosjeku 433 EUR kupujući online, dok u zemljama EU ta brojka iznosi 1,02 hiljade po korisniku, prenosi portal RTCG.

“Za 2027. godinu očekuje se da prosječni prihod po korisniku bude 675,5 EUR, što je povećanje od 52,45 odsto u odnosu na prošlu godinu, te prihodi od e-trgovine u iznosu 214 miliona EUR, što je povećanje od 75,86 odsto u odnosu na prošlu godinu. Očekivana godišnja stopa rasta do 2027. godine je 12,12 odsto, što je veća vrijednost u odnosu na 8,93 odsto u centralnoj i zapadnoj Evropi”, navodi se u dokumentu.

Na tržištu e-trgovine u Crnoj Gori očekuje se do 2027. godine 316,6 hiljada korisnika, što je povećanje od 15,25 odsto u odnosu na prošlu godinu.

Rastom korišćenja e-trgovine povećava se korisnička potražnja za isporukom paketa, što predstavlja podsticaj i priliku za poštanske operatore za povećanjem prihoda, što istovremeno utiče na ekonomski rast.

“Dodatnu aktivnost poštanskih operatora potrebno je usmjeriti u sprovođenje mjera za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma, kao i u cilju smanjenja nelegalne trgovine putem poštanske mreže”, navodi se u Strategiji.

Kako navode, sektor dostave paketa doživio je promjenu paradigme zbog razvoja nove tehnologije, poput potpuno automatizovanih ormarića za pakete u kojima potrošači mogu primati i vraćati pakete, te algoritama za optimizaciju dostave.

“Na evropskom tržištu pojavljuju se novi operatori, koji se fokusiraju samo na određene korake procesa uručenja. Posebno se bilježi ulazak novih preduzeća na različitim nivoima lanca vrijednosti dostave paketa i razvoj novih poslovnih modela, naročito se fokusirajući na dostavu na adresu korisnika. Kao primjer, pandemija je podstakla rast potražnje za dostavom u ormariće za pakete i druge Pick up Drop off (PUDO) opcije”, piše u dokumentu.

Međutim, trenutno na tržištu u Crnoj Gori nijesu zabilježeni operatori koji nude isporuku pošiljaka putem automatizovanih ormarića (paketomata).

“S obzirom na relativno malo tržište, očekuje se u budućem periodu instalacija ovakvih uređaja za isporuku pošiljaka, ali po principu dijeljene ekonomije, gdje će paketomati biti dostupni za isporuku pošiljaka ne jednom operatoru, već svim operatorima koji posluju na određenom području”, objašnjeno je u Strategiji.

