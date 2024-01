Od danas se uvode novi akcizni proizvodi

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – U akcizni sistem Crne Gore danas se uvode novi akcizni proizvodi – negazirana voda sa dodatkom šećera ili drugih sredstava za zaslađivanje ili aromatizaciju i bezalkoholno pivo.

“Na navede akcizne proizvode akciza se plaća u iznosu od 25 EUR po hektolitru proizvoda”, navodi se u obavještenju objavljenom na portalu ecarina.

Akcizni obveznici su uvoznici ovih proizvoda na carinsko područje Crne Gore, kao i proizvođači koji ove proizvode proizvode i stavljaju u promet na teritoriji države.

“Kako je Zakonom o akcizama propisano da je akcizni obveznik dužan da carinski organ obavijesti o danu otpočinjanja, promjeni ili prestanku obavljanja djelatnosti zbog koje je dužan da obračunava i plaća akcizu, odnosno da, najkasnije 15 dana prije početka proizvodnje, uskladištavanja, prijema, odnosno otpremanja akciznih proizvoda, carinskom organu podnese prijavu za upis u registar akciznih obveznika, ovim obavještenjem skrećemo pažnju na blagovremenu registraciju”, navodi se u obavještenju.

Oni su nove akcizne obveznike obavijestili da se upis u registar akciznih obveznika vrši putem informacionog sistema za elektronsku razmjenu podataka o akcizama, u skladu sa propisima kojima se uređuju elektronska uprava, elektronska identifikacija i elektronski potpis, elektronski dokument i informaciona bezbjednost, odnosno preko elektronske aplikacije ecarina.me, na kojoj su objavljena i korisnička uputstva.

Obrazac prijave za upis u registar akciznih obveznika nalazi se u aplikaciji Akcize, a u prilogu prijave podnose se dokumenta potrebna za upis.

