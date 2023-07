Od danas dva puta sedmično letovi na relaciji Baku – Tivat

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Avio-linija između Bakua i Tivta saobraćaće od danas dva puta sedmično, saopšteno je na sastanku premijera Dritana Abazovića i predsjednika Azerbejdžana Ilhama Alijeva.

Tokom sastanka u Bakuu konstatovano je da je raspoloženje za razvoj avio-saobraćaja između dvije države sa ciljem uspostavljanja redovne linije.

“Odnosi dvije države su prijateljski i dobri, sa tendencijom intenziviranja političkog dijaloga i unapređenja bilateralne saradnje u svim segmentima od obostranog značaja”, navodi se u saopštenju Vladine Službe za odnose sa javnošću.

Crna Gora i Azerbejdžan su, kako se dodaje, od uspostavljanja diplomatskih odnosa, uspjeli da razviju odlične odnose zasnovane na prijateljstvu, otvorenosti i razumijevanju, što je rezultiralo sadržajnom i konstruktivnom saradnjom, naročito na polju ekonomije.

Abazović je istakao želju za daljim jačanjem i razvojem bilateralnih odnosa i sveukupne saradnje, a posebno kada je riječ o unapređenju infrastrukture, direktnim stranim investicijama, domenu energetike i turizma.

Tokom sastanka bilo je razgovora i o novim potencijalnim ulaganjima Azerbejdžana u Crnoj Gori kada je u pitanju turizam.

