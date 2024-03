Od 1. jula zabrana uvoza vozila starijih od 15 godina

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministarstvo saobraćaja i pomorstva krajem marta će usvojiti izmjene i dopune Pravilnika o tehničkim zahtjevima za vozila koja se uvoze ili prvi put stavljaju na tržište, kojim će zabraniti uvoz onih starijih od 15 godina.

„Primjena te mjere počeće od 1. jula, a podrazumijevaće zabranu uvoza Euro 4 vozila, pa će minimalni standard za uvoz postati Euro 5”, saoštili su Vijestima predstavnici Ministarstva.

Euro 5 standardu pripadaju vozila proizvedena od 2009. do 2013. godine, koja po pređenom kilometru mogu da proizvedu najviše do jedan gram ugljen-monoksida.

Euro standarde je tokom 90-ih uvela EU i oni predstavljaju zakonska ograničenja za emisiju štetnih gasova automobila, koji su postepeno postojali stroži.

Crna Gora trenutno ima ograničenja da uvozni novi automobili moraju ispunjavati Euro 6, a polovni Euro 4 standard.

Iz Ministarstva su objasnili da je cilj te mjere obnavljanje voznog parka, te da se uvozno ograničenje ne odnosi na postojeća starija vozila na domaćim cestama, pa ona mogu da saobraćaju dok god prolaze proces registracije.

Oni su dodali da je analiza koju su radili sa Mašinskim fakultetom pokazala da je prosječna starost vozila u Crnoj Gori oko 16 godina.

Eko-fond je, kako su Vijestima zvanično kazali, u toku prošle godine dodijelio ukupno 253,5 hiljada EUR subvencija za električna i hibridna vozila, a dobili su ih građani, javni sektor i privrednici. Iz Fonda nijesu mogli da preciziraju koliko će novca u toku ove godine biti dostupno građanima kroz njihove konkurse, već će to objaviti po usvajanju godišnjeg programa rada.

Prema podacima Uprave za statistiku Monstat, u Crnoj Gori je tokom prošle godine registrovano ukupno 285,25 hiljada vozila, što je za oko 6,5 odsto više u odnosu na 2022. godinu. Osim toga, kada su u pitanju vozila koja su uvezena kao nova i polovna i po prvi put registrovana u toku prošle godine, njih je bilo 31,23 hiljade, što je za 30 odsto više nego 2022.

