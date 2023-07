Očekuju dobru posjećenost u julu i avgustu

Žabljak, (MINA-BUSINESS) – U Turističkoj organizaciji (TO) Žabljak očekuju odličnu posjećenost u julu i avgustu, iako je sezona počela sa zakašnjenjem zbog kišnog vremena i velike količine snijega u planini.

Direktorica TO Žabljak, Vanja Krgović Šarović, kazala je da je najviše interesovanja u predesozni bilo za orgnizovani rafting Tarom i kraće šetnje, dok je posebno interesovanje bilo za izletnički turizam i posjetu Crnom jezeru i mostu na Tari.

„Kada je ovaj vid turizma u pitanju, najviše interesovanje su ostvarili turisti iz Izraela i Kine. Posljednjih dana primjećuje se osjetniji priliv turista i naša očekivanja su da ćemo u julu i avgustu imati odličnu posjećenost“, rekla je Krgović Šarović agenciji Mina-business.

Najviše posjeta je u maju ostvareno sa tržišta Njemačke, Srbije, Rusije, Holandije, Velike Britanije i Francuske.

„Najveći problem ugostiteljskih objekata je sa radnom snagom profila kuvar, konobar i spremačica. Mladi zbog boljih uslova uglavnom odlaze na jug ili van Crne Gore, najčešće Hrvatska, tako da na Žabljaku, pored domaće radne snage, imamo dosta zaposlenih iz Srbije i dijelom Sjeverne Makedonije“, objasnila je Krgović Šarović.

Ona je navela da je tokom maja na Žabljaku boravilo 3,41 hiljada prijavljenih turista, od toga u privatnom smještaju 1,3 hiljade, a ostatak u kolektivnom.

„Primjećuje se da je značajniji broj boravio u hotelima, ali u prilog ovoj činjenici idu školske ekskurzije, odnosno škole u prirodi, koje se po programu organizuju u maju“, dodala je Krgović Šarović.

Ona je saopštila da se u hotelskom smještaju, smještajni kapaciteti nijesu značajnije mijenjali, a raspolaže se sa oko 500 kreveta. U privatnom smještaju je oko 2,4 hiljade registrovanih ležajeva.

„Kada je cjenovna politika turističko-ugostiteljskih usluga u pitanju, u odnosu na prethodnu godinu cijene su uvećane u zavisnosti od objekta deset do 20 odsto. Najviši uticaj na povećanje je imala inflacija i generalno skok cijena u svim segmentima“, kazala je Krgović Šarović.

Ona je navela da tokom ljeta turisti uglavnom dolaze zbog ponude na otvorenom prostoru.

Nacionalni park je nezaobilazna tačka, kao i sve ono što se nudi u parku, a to je uglavnom aktivni odmor, rafting, planinarenje, šetnje, vožnja čamcima, kanjoning, alpinizam i vožnja bicikla.

„Svu tu ponudu treba da prate dodatni sadržaji i servisi. Prije svega mislim na specijalizovane radnje za planinarsku opremu, servise za bicikla, auto-perionice, modernizovane auto-servise, organizovane agencije sa licenciranim turističkim vodičima, specijalizovane restorane sa nacionalnom kuhinjom i barove koji nude autentična pića“, saopštila je Krgović Šarović.

Tu su zabavni programi i sadržaji, a Žabljak već u ponudi počinje da ima prepoznatljive manifestacije kao što je međunarodni festival Wild Beauty Art .

Ove godine se održava peti put u periodu od 16. jula do 13. avgusta pod sloganom One for all, all for one i predstavlja tačku spajanja tri važne grane Crne Gore – kulture, ekologije i turizma.

„Seoski turizam je sve popularniji i već imamo 17 registrovanih seoskih domaćinstva. Ono što inspiriše turiste da borave u takvim domaćinstvima je, pored autentičnog smještaja u seoskom ambijentu, dodatna ponuda hrane, uglavnom iz sopstvene proizvodnje, kao i konekcija sa lokalnim ljudima i upoznavanje njihovih navika i kulture“, rekla je Krgović Šarović.

Ujedno, to je, kako je ocijenila, dobra prilika da lokalno stanovništvo osjeti dodatne benefite od bavljenja poljoprivredom i poljoprivrednom proizvodnjom.

„Zapravo, razvoj turizma je besmislen, ukoliko lokalno stanovništvo nije aktivno uključeno“, zaključila je Krgović Šarović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS