Očekuju da ministar prepozna značaj i specifičnost pomorstva

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – U Uniji pomoraca, Udruženju pomorskih kapetana i Sindikatu očekuju od novog ministra saobraćaja i pomorstva da prepozna značaj i specifičnosti te privredne grane i nastavi sa ispunjavanjem međunarodnih obaveza u smislu obezbjeđenje potrebnih dokumenata.

Ove asocijacije očekuju da novi resorni ministar kadrovski ojača resor, kao i da čelni ljudi na mjestu direktorata, agencija i lučkih kapetanija budu nestranačke ličnosti, prenosi portal RTCG.

U prethodnoj izvršnoj vlasti pomorstvo je bilo segment glomaznog Ministarstva kapitalnih investicija. Sada je, ako je suditi prema nazivu, Ministarstvo saobraćaja i pomorstva, pa je pomorstvo ravnopravna polovina resora na čijem je čelu Filip Radulović.

Predsjednik Unije pomoraca, Neđeljko Radulović kazao je za Radio Crne Gore da bi pomorstvo trebalo proglasiti za stratešku crnogorsku privrednu granu. Od novog ministra saobraćaja i pomorsta očekuje da intenzivira interresornu saradnju, možda i obnovi Koordinacioni tim za rješavanje statusa crnogorskih pomoraca.

“Od novog ministra očekujemo da u punom kapacitetu nastavi sa ispunjavanjem međunarodnih obaveza, prije svega, realizaciji biometrijskog indentifikacionog dokumenta pomorca koji je istekao prije više od godine i po dana. Očekujemo i nastavak na izradi strategije 2020. – 2030. i rad na poglavlju 14”, kazao je Radulović.

On je naveo i šta u narednom periodu mora imati prioritet.

“Podizanje nivoa obrazovanja u pomorskim školama, adekvatna kontrola centara za obuku, unapređivanje procesa nostrifikacije i provjere diploma, nalaženje stimulitivnih mjera u smislu boljeg angažovanja pripravnika, kadeta u stranim kompanijama, unapređivanje kontrolnih mjera vezano za zagađivanje mora i okoline od plovila. Posebno je potrebno konačno imenovanje lučkog kapetana u Kotoru, kao i definisanje statusa oštećene zgrade Lučke kapetnije i njeno privođenje namjeni”, kazao je Radulović.

Aktuelna pomorska zakonska legislativa izvor je brojnih problema u toj oblasti ističe član UO Udrženje pomorskih kapetana Janko Milutin.

“Od novog ministra očekujemo s obzirom da nije iz pomorske struke, da prepozna interes i specifičnosti pomorstva, posebno one međunarodne obaveze. Da resor osvježi kadrovski, ali stručno, a ne partijski. Da svi rukovodioci direktorata, agencija, lučkih kapetanija budu nestranačke ličnosti i dokazani u radu u pomorskoj privredi”, kazao je Milutin.

Predsjednik Samostalnog sindikata radnika u pomorskom brodarstvu i transportu Crne Gore, Agim Mila, rekao je da očekuje da nova Vlada obradi zahtjeve koje je ta asocijacija uputila prethodnoj izvršnoj vlasti, kao i da raskine ugovor o prodaji bivših Kontejnerskih terminala Luke Bar.

Zajednički stav predstavnika crnogorskih pomoraca je da je neophodno uskladiti našu sa evropskom pomorskom legislativom, kao i poštovati principe meritokratije, a ne partitokratije.

