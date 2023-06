Očekuje se veća posjećenost turista iz Poljske

Bar, (MINA-BUSINESS) – Uspostavljanjem redovnih letova avio-kompanija LOT Polish, WizzAir i Ryaniar iz Varšave, Gdanjska, Krakova, Poznanja, Vroclava i Katovice ka Crnoj Gori, očekuje se da će se nastaviti trend rasta broja turista sa tog tržišta, saopšteno je iz Turističke organizacije (TO) Opštine Bar.

TO Bar je, u saradnji sa Nacionalnom turističkom organizacijom (NTO), ugostila predstavnike turoperatora i turističkih agencija specijalizovanih za poslovna putovanja iz Poljske, kao i predstavnicu LOT Polisha, Magdalenu Kalinowsku.

Riječ je o predstavnicima NewPoland, Worktrips, Plej, NuHorizon, Xperience events i Aviareps Poland.

„Oni su imali priliku da posjete nacionalni park Skadarsko jezero, gdje je upriličena panoramska vožnja brodićem, koja je ostavila poseban utisak na njih. Nakon krstarenja, obišli su i tvrđavu Besac“, navodi se u saopštenju.

Iz TO Bar su kazali da je MICE turizam jedan od najzahvalnijih oblika turizma za razvoj destinacije, koji podrazumijeva organizaciju i održavanje poslovnih događaja kao što su konferencije, sastanci i izložbe.

U sklopu posjete, turoperatori su obišli neke od najznačajnijih hotelskih kongresnih kapaciteta na primorju i upoznali se sa ponudom.

Iz TO Bar su podsjetili i da je od 15. do 18. juna održan međunarodni događaj – EYCA konferencija i skupština u Podgorici, u okviru kojeg su ugostili više od 100 delegata koji dolaze iz vladinog, akademskog i civilnog sektora i predstavljaju više od 40 zemalja.

Tokom konferencije upriličen je i jednodnevni izlet do Virpazara i vožnja brodom na Skadarskom jezeru, čiji je domaćin bila TO Bar.

