Očekivanja veće kineske potražnje i zabrinutost za ponudu podigli cijene

London, Njujork, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte porasle su u ponedjeljak na međunarodnim tržištima, podržane optimizmom u vezi sa kineskom potražnjom, kontinuiranim smanjenjem proizvodnje velikih proizvođača i planovima Rusije da smanji snabdjevanje.

Cijena barela na londonskom tržištu je u odnosu na prethodno zatvaranje porasla 51 cent, na 83,51 USD. Barelom se na američkom tržištu po ugovorima za isporuke u martu trgovalo po 43 centa višoj cijeni, od 76,77 USD, a sličan je rast ostvaren i prema aktivnijim ugovorima za isporuke u aprilu, na 77,02 USD.

Cijene barela su u petak na tržištima potonule dva USD, a u sedmici četiri odsto, nakon što su službeni podaci američke vlade pokazali veće zalihe sirove nafte i benzina, prenosi Hina.

Grupa proizvođača OPEC+, koja okuplja Organizaciju zemalja-izvoznica nafte (OPEC) i saveznike uključujući Rusiju, dogovorila je u oktobru da će do kraja ove godine smanjiti ciljanu proizvodnju nafte za dva miliona barela dnevno.

Rusija zasebno u martu planira smanjiti proizvodnju nafte za 500 hiljada barela dnevno, što je oko pet odsto njene proizvodnje, nakon što je Zapad nametnuo gornju granicu cijena ruske nafte i naftnih proizvoda.

Međutim, analitičari očekuju da će kineski uvoz nafte u ovoj godini dosegnuti rekordan nivo, kako bi se zadovoljila povećana potražnja za gorivima u transportu i budući da će se pokrenuti nove rafinerije.

“Nastavljamo svjedočiti ponovnom otvaranju i oporavku Kine i globalne potražnje za mlaznim avionima koji podstiču rast cijena”, rekao je Baden Moore iz National Australia Bank.

Kina i Indija su postale glavni kupci ruske sirove nafte nakon embarga Evropske unije.

OPEC je u odvojenom izvještaju objavio da je u petak cijena barela korpe nafte njegovih članica u odnosu na prethodni dan pala 2,03 USD, na 81,73 USD.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS