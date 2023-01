Oblast igara na sreću urediti na način transparentnog postupanja

Podgorica, Beograd, (MINA-BUSINESS) – Oblast igara na sreću je potrebno urediti na način transparentnog postupanja u fer poslovnom okruženju, ali uz adekvatan monitoring i ubiranje prihoda koji su izvorno državni, saopštio je ministar finansija, Aleksandar Damjanović.

On je tokom posjete Beogradu razgovarao sa ministrom finansija i direktorom Uprave za igre na sreću Srbije, Sinišom Malim i Zoranom Gašićem, na temu zakonskih rješenja koja tamošnje kolege sprovode u ovoj oblasti, sa posebnim fokusom na iskustvima unapređenja softverskog sistema ISONIS za online nadzor igara na sreću.

“U kontekstu namjere crnogorske Vlade da u ovoj godini donese novi Zakon o igrama na sreću koji će ponuditi sistemski odgovor na nedostatke prethodne legislative koji su u praksi rezultirali višemilionskim gubicima u državnoj kasi na godišnjem nivou, Damjanović je saopštio da je ovu oblast potrebno urediti na način transparentnog postupanja u fer poslovnom okruženju, ali uz adekvatan monitoring i ubiranje prihoda koji su izvorno državni”, navodi se u saopštenju Ministarstva.

Tokom radnog sastanka, crnogorska delegacija je naglasila da je Uprava za igre na sreću dobila samostalan status i da su izmjenanama postojećeg Zakona, između ostalog, planirane novine u dijelu inspekcijskog nadzora i kontrole.

Iskustvo Srbije, koja je sistem ISONIS uvela prošle godine, kako je saopšteno na sastanku, ukazuje da je najveći pomak ostavren upravo u dijelu značajnog povećanja prihoda.

Sagovornici su se saglasili da će unapeđenje pravnog okvira u ovoj oblasti imati svojevrstan uticaj, ne samo na ubiranje prihoda budžeta, već i smanjenje sive ekonomije.

Crnogorsku delegaciju, koju predvodi Damjanović, čine sekretarka Ana Raičević, državni sekretar Ilija Vukčević i direktor Uprave za igre na sreću Andrija Ćetković.

