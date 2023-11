Objavljen poziv za sanitarne sječe

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Uprava za gazdovanje šumama i lovištima objavila je poziv za učešće na javnom nadmetanju za aukcijsku prodaju drveta u dubećem stanju, odnosno sanitarnu sječu u ovoj godini.

Predmet aukcije je prodaja drveta u dubećem stanju – sanitarna sječa u ovoj godini u područnim jedinicama Berane, Nikšić, Petnjica, Kolašin, Plav, Žabljak, Gusinje, Pljevlja, Mojkovac i Rožaje, po odjeljenjima, vrstama, količini i početnim cijenama, koje su istaknute u tabelama poziva, objavljenog na sajtu Uprave za gazdovanje šumama i lovištima.

“Naime, predmet prodaje u okviru ovog poziva biće ukupno 73 odjeljenja, ukupne doznačene bruto drvne zapremine 22,67 hiljada metara kubnih”, navodi se u saopštenju.

Pravo da učestvuje na javnom nadmetanju imaju sva preduzeća koja uplate depozit u iznosu od 20 odsto od početne cijene koštanja drvnih sortimenata, navedene u tabeli poziva i prijave se za učešće.

“Osim uplate depozita i prijave pravna lica moraju da ispunjavaju druge opšte i ostale uslove, koji su precizno navedeni u tekstu poziva”, rekli su iz Uprave za gazdovanje šumama i lovištima.

Uplata novčanog depozita će se vršiti u blagajni Uprave za gazdovanje šumama i lovištima Pljevlja, svakog radnog dana do 17. novembra, do devet sati, o čemu će se izdati dokaz o izvršenoj uplati (potvrdi).

“Prijava za učešće na javnom nadmetanju i dokaz o uplati depozita dostavlja se neposredno na arhivu Uprave za gazdovanje šumama i lovištima Pljevlja, najkasnije do 17. novembra do devet sati i 30 minuta”, navodi se u saopštenju.

Obrazac prijave za učešće na javnom nadmetanju može se preuzeti u Upravi za gazdovanje šumama i lovištima Pljevlja, svakog radnog dana od osam do 14 sati, kao i na sajtu www.upravazasume.me.

“Prodaja drveta u dubećem stanju – sanitarna sječa za ovu godinu, realizovaće se po odjeljenjima javnim usmenim nadmetanjem u prostorijama Uprave za gazdovanje šumama i lovištima-Pljevlja, 17. novembra, sa početkom u deset sati.

Registracija učesnika će se realizovati u prostorijama gdje se obavlja aukcija, najkasnije 30 minuta prije početka održavanja javnog nadmetanja. Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati odnosno registrovati.

“Ovim putem Uprava za gazdovanje šumama i lovištima pozvala je sva zainteresovana preduzeća da se u roku prijave na poziv za učešće na javnom nadmetanju za aukcijsku prodaju drveta u dubećem stanju”, navodi se u saopštenju.

Poziv za učešće na javnom nadmetanju za aukcijsku prodaju drveta u dubećem stanju može se preuzeti na linku:

http://www.upravazasume.me/vijesti.php?vijest=1520

