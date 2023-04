Objavljen konkurs za tri člana Fiskalnog savjeta

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Skupštinski Odbor za ekonomiju, finansije i budžet, raspisao je javni poziv za imenovanje tri člana Fiskalnog savjeta Crne Gore.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana, a kandidati tom skupštinskom tijelu treba da dostave biografiju i osnovne podatke, kao i motivaciono pismo.

Član Fiskalnog savjeta mora biti crnogorski državljanin, sa najmanje VII2 nivoom kvalifikacije obrazovanja – ekonomija ili pravo i najmanje deset godina radnog iskustva u oblasti makroekonomije, fiskalne politike i javnih finansija.

Pozivom je predviđeno da član Fiskalnog savjeta ne može biti poslanik, odbornik, član Vlade, političke partije ili rukovodilac u državnim i lokalnim institucijama, niti lice osuđivano za krivično djelo koje ga čini nedostojnim za rad.

Fiskalni savjet ima tri člana koje imenuje Skupština na predlog njenog radnog tijela nadležnog za oblast budžeta, predsjednika Crne Gore i Vlade kojeg joj prethodno predloži Ministarstvo finansija.

Članovi Fiskalnog savjeta imenuju se na mandat od šest godina, a isto lice može da bude imenovano najviše dva puta.

