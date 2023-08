Objavljen konkurs za sufinansiranje učešća u programu Horizont Evropa

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja objavilo je konkurs za sufinansiranje učešća u EU okvirnom programu za istraživanje i inovacije Horizont Evropa, odnosno stub III – Inovativna Evropa.

Rok za prijavljivanje je do 15. decembra.

“Cilj konkursa je podsticanje učešća crnogorskih institucija u ovom izuzetno konkurentnom i najvećem EU programu za istraživanja i inovacije, kroz sufinansiraje pripremnih aktivnosti za podnošenje projektnih prijava”, navodi se u saopštenju.

Program Horizont Evropa ima tri stuba, od kojih je stub III – Inovativna Evropa usmjeren na podršku razvoju disruptivnih inovacija kojima se stvaraju nova tržišta, te na poboljšanje evropskog inovacionog ekosistema.

Inovativna Evropa se sastoji od tri instrumenta – Evropskog savjeta za inovacije (EIC), Evropskih inovacionih ekosistema (EIE) i Evropskog instituta za inovacije i tehnologije (EIT).

Tekst konkursa može se naći na sajtu Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja, a obrasci su dostupni na platformi www.inovacije.gov.me pod programskom linijom Horizont Evropa, stub III – Inovativna Evropa.

Ministarstvo će, kako su najavili njegovi predstavnici, u narednom periodu organizovati i Info dane, na kojima će se dodatno pojasniti uslovi i detalji konkursa.

Crnogorske naučnoistraživačke institucije u okviru programa Horizont Evropa, sedmogodišnjeg EU programa za istraživanje i inovacije vrijednog skoro 96 milijardi EUR, imaju jednake uslove kao i korisnici odnosno institucije iz država članica EU.

