Objavili rezultate međunarodnog konkursa

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministarstvo ekonomskog razvoja objavilo je rezultate međunarodnog konkursa za koncept i sadržaj postavke izložbe u nacionalnom paviljonu Crne Gore na Svjetskoj izložbi Expo 2025 Osaka.

Iz Ministarstva su rekli da su dobitnici prve nagrade, koja je iznosila deset hiljada EUR, autori Can Kalinsazlioğlu, Harun Beyhan, Osman Can Bagatir, Gülten nur Bilgiç, Ece Kandemir iz Turske.

Dobitnici druge nagrade, u iznosu od šest hiljada EUR, su Mattia Di Bennardo i Giacomo Tomidei iz Italije, a treće nagrade, koja iznosi četiri hiljade EUR, Jordanovska Ivana, Calmes Léo i Žikić Lazar iz Francuske.

Svi radovi dostupni su na sljedećem linku: https://drive.google.com/drive/folders/1dewh-ZV7LTI74BtVn1KEaz0EpIoRMSNV?usp=sharing

Predmet konkursa, koji je raspisalo Ministarstvo ekonomskog razvoja, je bila izrada koncepta i sadržaja postavke izložbe u Nacionalnom paviljonu Crne Gore na Svjetskoj izložbi Expo Osaka 2025.

Konkursni rad treba da sadrži instalaciono, oblikovano i grafički integrisano rješenje koje će na jedinstven i zanimljiv način predstaviti Crnu Goru, a u skladu sa temom Expo 2025 Osaka Dizajniranje budućeg društva za naše živote i odabranom podtemom Povezivanje života.

Na međunarodnom konkursu za koncept i sadržaj postavke izložbe u nacionalnom paviljonu Crne Gore na Svjetskoj izložbi Expo 2025 Osaka, u okviru predviđenog roka pristiglo je 15 konkursnih radova.

