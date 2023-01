Objavili Priručnik za zaštitu prava potrošača

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Centar za građansko obrazovanje (CGO) objavio je Priručnik za zaštitu prava potrošača namijenjen široj potrošačkoj zajednici i trgovcima, radi boljeg razumijevanja osnovnih termina vezanih za potrošačka prava i postupke njihove zaštite.

Priručnik je pisan jednostavnim i jezikom razumljivim građanima, uz sadržajne odgovore na sedam najčešćih pitanja koja se tiču potrošačkih prava.

Ta pitanja se odnose na to koji zakoni regulišu prava potrošača, ko je potrošač, a ko trgovac, koja su osnovna prava potrošača, šta je saobraznost, a šta garancija i kako se ostvaruje zaštita potrošačkih prava.

„Prvi dio posvećen je isključivo pojašnjenju osnovnih instituta i pojmova potrošačkog prava. U drugom, i vjerovatno značajnijem dijelu, objašnjavaju se koraci u zaštiti prava u slučajevima kada dođe do njihove povrede, i to kroz postupak pred trgovcem, inspekcijskim organima, resornim ministarstvom, ali i kroz mogućnosti vansudske i sudske zaštite, sa akcentom na postupak vansudske zaštite kao jeftinijeg i efikasnijeg modela zaštite“, navodi se u saopštenju CGO-a.

Oni su objasnili da je toj aktivnosti prethodila Akademija o potrošačkih pravima namijenjena studentkinjama i studentima pravnih fakulteta, zatim osnivanje i rad Potrošačkog savjetovališta praćeno plaćenim dvomjesečnim stažiranjem za troje studenata, kao i video kampanja čiji elementi su prenešeni i u sami priručnik.

„Priručnik je dostupan online na linku https://media.cgo-cce.org/2023/01/CGO-Prirucnik-za-zastitu-prava-potrosaca.pdf, a istom će se, osim posredstvom sajta CGO-a, moći pristupiti i skeniranjem QR koda koji će u vidu samoljepljivih naljepnica biti distribuiran i trgovcima, uz poziv da isti istaknu u svojim objektima i da na taj način, u duhu dobre poslovne prakse, omoguće svojim potrošačima da steknu cjelovite informacije o zaštiti svojih prava“, zaključuje se u saopštenju.

Ova aktivnost dio je projekta Informisan potrošač – bezbjedan potrošač, koji sprovodi CGO uz podršku Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS