Objavili priču o 20 zapanjujućih fotografija Crne Gore.

Budva, (MINA-BUSINESS) – Jedan od vodećih svjetskih luxury & lifestyle magazina o putovanjima, Conde Nast Traveler, indijsko izdanje, objavio je priču pod nazivom Čista inspiracija: 20 zapanjujućih fotografija Crne Gore.

“Evo 20 fotografija Crne Gore, tapiserije koja vas vodi do tirkizno obojenih ostrvskih voda i kaldrmisanih ulica drevnih gradova, koja će inspirisati vašu listu želja za putovanja”, navodi se na početku teksta.

Iz Turističke organizacije Budva (TOB) su naveli da se priča može pogledati na linku https://www.cntraveller.in/story/pure-inspiration-20-stunning-photos-of-montenegro/

Na fotografijama se, između ostalih, nalaze Sveti Stefan, Perast, kanjon Tare, Gospa od Škrpjela, Rijeka Crnojevića, Kotor, Herceg Novi.

