Objavili Informator za sezonsko obavljanje djelatnosti

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Uprava prihoda i carina (UPC) objavila je Informator za sezonsko obavljanje djelatnosti, u kojem su bliže objašnjeni poreski propisi koji se tiču te vrste poslovanja.

Iz UPC-a su, obraćajući se poreskim obveznicima, naveli da idemo u susret ovogodišnjoj turističkoj sezoni.

“Imajući u vidu ekonomske trendove na globalnom nivou, koji su uticali na uslove poslovanja poreskih obveznika i javne uprave i u Crnoj Gori, kao i brojne socio-ekonomske faktore koji se odražavaju na našu privredu, pred nama je ljetnja turistička sezona od koje i država i privreda imaju velika očekivanja u pogledu ostvarenja posjete turista, bogate turističke ponude, dobrog poslovanja, a samim tim i obezbjeđenja prihoda za državni budžet”, rekli su iz UPC.

Kako su naveli, svima koji se bave biznisom u periodu turističke sezone predstoji veliki rad, ulaganja i obaveze.

Istovremeno, to uslovljava i povećan obim poslova i zadataka u UPC, kao organu nadležnom za utvrđivanje i naplatu javnih prihoda.

“Stoga smo za vas pripremili Informator kroz koji ćete se upoznati sa poreskim propisima, kako biste svoje poslovanje od samog početka uskladili sa zakonom, a sve potrebne procedure obavili blagovremeno i što jednostavnije”, dodali su iz UPC.

Informator je objavljen na linku https://www.gov.me/clanak/informator-za-sezonsko-obavljanje-djelatnosti

