Objavili Crnu listu poreskih obveznika

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Poreska uprava (PU) objavila je Crnu listu na kojoj se nalaze imena poreskih obveznika sa najvećim iznosom poreskog duga.

Liste, sa presjekom duga na dan 30. jun, odnose se na 200 poreskih dužnika sa najvećim poreskim dugom po osnovu akciza, poreza na dodatu vrijednost, poreza na dobit pravnih lica, koncesija i poreza na promet nepokretnosti, zatim na 50 poreskih dužnika sa dugom po osnovu poreza i doprinosa iz i na lična primanja, kao i na 100 najvećih poreskih dužnika kod kojih je pokrenut stečajni postupak.

Crna lista dostupna je na linku https://www.gov.me/clanak/crna-lista-poreskih-duznika-3

