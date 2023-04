Obezbijediti kontinuiranu edukaciju za poboljšanje procesa

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Proces sertifikacije građevinskih proizvoda je zahtjevan i izazovan posao, pri čemu je za poboljšanje procesa neophodno obezbijediti kontinuiranu edukaciju, ocijenjeno je na okruglom stolu Instituta za standardizaciju Crne Gore.

Na okruglom stolu na temu Sertifikacija u oblasti građevinskih proizvoda – standardi za beton/agregat-asfalt ocijenjeno je da nosioci tih aktivnosti treba da budu Institut za standardizaciju Crne Gore, Građevinski fakultet, Inženjerska i Privredna komora.

“U praktičnoj primjeni mogu se koristiti pojednostavljene procedure ispitivanja građevinskih proizvoda uz korišćenje grupe small bussines standarda (SBS). Potrebno je organizovati dva seminara na tu temu, a nosilac aktivnosti treba da bude Institut za standardizaciju Crne Gore”, navodi se u saopštenju.

Događaj koji je u petak održan u hotelu Hilton, organizovan je u okviru IPA projekta finansiranog iz EU IPA Godišnjeg akcijskog programa za 2020. godinu. Realizovao ga je EPRD konzorcijum sa ciljem podrške razvoja daljeg administrativnog kapaciteta i stepena usklađenosti sa pravnim tekovinama EU u oblasti konkurentnosti i inovacija, posebno u oblastima usluga, standardizacije, akreditacije, konkurencije i državne pomoći, čime se omogućava Crnoj Gori da ispuni kriterijume za pristupanje relevantnih pregovaračkih poglavlja.

Jedan od zaključaka okruglog stola odnosi se na pokretanje procesa kontrole građevinskih proizvoda na gradilištima uključujući Urbanističko – građevinsku inspekciju.

“Nosilac ovih aktivnosti treba da bude Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma”, rekli su iz Instituta.

Potrebna je primjena neharmonizovanih standarda zahtijeva donošenje nacionalnih aneksa. Neophodno je prioritetno donijeti nacionalne anekse – jedan za beton i jedan za asphalt, pri čemu nosilac ovih aktivnosti treba da bude Institut za standardizaciju Crne Gore.

“Potrebno je organizovati javnu debatu gdje će se zainteresovane strane, odnosno proizvođači građevinskih proizvoda informisati o zaštiti od nelojalne konkurencije. Nosilac posla treba da bude Uprava za inspekcijske poslove”, jedan je od zaključaka okruglog stola.

Okrugli sto je počeo uvodnim izlaganjem predstavnika Instituta za standardizaciju Crne Gore, Ljiljane Šoškić, koja je vodeća inženjerka standardizacije u oblasti građevinarstva.

Šoškić je prisutne upoznala sa osnovnim informacijama o IPA projektu i djelatnošću Instituta u vezi sa temom ovog događaja. U ulozi izlagača na okruglom stolu je bio i samostalni konsultant, ekspert za infrastrukturu kvaliteta iz Slovenije, Janez Furlan.

Moderator na okruglom stolu je bio profesor Građevinskog fakulteta, Miloš Knežević, dok su u ulozi panelista bili predstavnici Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma – Svetlana Vuksanović, Građevinskog fakulteta – Radmila Sinđić Grebović, Uprave za inspekcijske poslove – Marina Janković, proizvođači građevinskih proizvoda EUROMIX BAR – Gordana Milić.

Okrugli sto je imao za cilj podizanje svijesti o značaju primjene standarda koji obezbjeđuju kvalitet, unapređujući međunarodnu trgovinu otklanjanjem tehničkih prepreka, kao i primjeni standarda po kojima se vrši sertifikacija građevinskih proizvoda što je kod nas trenutno aktuelno.

“Svrha sertifikacije građevinskih proizvoda je da se obezbijedi svim zainteresovanim stranama sigurnost da proizvod ispunjava specifične zahtjeve koje propisuju standardi”, navodi se u saopštenju.

Ove teme su prepoznate kao veoma značajne za Crnu Goru što se potvrđuje i velikim interesovanjem za prisustvo ovom okruglom stolu.

