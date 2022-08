Obezbijeđena sredstva za idejne projekte dvije dionice auto-puta

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Bespovratna sredstva za izradu idejnih projekata za dionice auto-puta Mateševo-Andrijevica i Smokovac-Farmaci su obezbijeđena, saopštio je izvršni direktor Monteputa Milan Ljiljanić.

“Završetak tog posla se očekuje do kraja godine, nakon toga i glavni projekat”, kazao je Ljiljanić za Radio Crne Gore.

Prema njegovim riječima, uporedo sa izradom idejnog projekta u toku je podnošenje aplikacije za obezbjeđenje bespovratnih sredstava za izradu glavnih projekata i pripremu tenderske dokumentacije za naredne dionice auto-puta, kako bi se stvorili uslovi da se izvrši izbor izvođača i početak radova 2024. godine, prenosi portal RTCG.

“Postoji spremnost da se kroz Investicioni okvir za Zapadni Balkan obezbijedi grant u iznosu od 40 odsto vrijednosti radova dok bi preostali dio sredstava država obezbijedila iz kredita odnosno drugih izvora finansiranja”, kazao je Ljiljanić.

On je rekao da ne želi da licitira ko bi mogao da bude izvođač radova, bez obzira na to što i dosadašnji izvođač prve dionice, kineska kompanija, pokazuje interesovanje.

“Nakon javnog poziva biće jasnije ko su potencijalnin izvođači”, poručio je Ljiljanić.

On je za kraj septembra najavio i početak rekonstrukcije osam kilometara puta od Mateševa do Kolašina.

Osvrnuo se i na dosadašnje finansijske efekte prve dionice autoputa. Od početka naplate putarine 21. jula do 15. avgusta prošlo je preko 293 hiljade uglavnom putničkih vozila, što čini prosjek od 11 hiljada vozila dnevno. Za to vrijeme naplaćeno je preko 1,04 miliona EUR.

Ljiljanić tvrdi da tehničkih nedostataka nema na prvoj dionici. On je napomenuo da je nabavljena neophodna oprema za održavanje prve dionice i na niskim temperaturama do minus 25 stepeni.

