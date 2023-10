Obavljena primopredaja dužnosti na čelu Ministarstva finansija

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Dosadašnji ministar finansija Aleksandar Damjanović predao je danas dužnost novoizabranom ministru Novici Vukoviću.

Iz Ministarstva finansija je saopšteno da je zvanično realizovana primopredaja dužnosti, nakon što je u parlamentu izabrana 44. Vlada.

Damjanović se osvrnuo na, do sada, preduzete aktivnosti u Ministarstvu finansija i upoznao Vukovića sa predstojećim obavezama iz ministarske agende, istakavši zadovoljstvo stanjem javnih finansija.

“Tom prilikom poželio je nasljedniku uspjeh u obavljanju odgovorne i zahtjevne funkcije, izrazivši uvjerenje da će mandat iskoristiti na način da stanje državnih finansija učini još boljim nego što je zatekao, na opštu dobrobit građana Crne Gore”, navodi se u saopštenju.

Novoizabrani ministar Vuković zahvalio je kolegi Damjanoviću na srdačnoj dobrodošlici i istakao da će funkciji pristupiti odgovorno i u skladu sa najvišim profesionalnim standardima, iskazujući zadovoljstvo što će predvoditi kolektiv, čiji je nekada bio član.

