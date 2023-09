Obaveza Instituta nakon potpisivanja protokola oko 5,3 miliona

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Obaveza Instituta “Simo Milošević” će nakon potpisivanja protokola između Crne Gore i Srbije biti negdje oko 5,3 miliona EUR, saopštio je ministar finansija Aleksandar Damjanović i dodao da će Crna Gora to izmiriti i za taj novac zadužiti Institut.

“Protokol je definisan i tokom septembra ćemo ići prema potpisivanju sporazuma između vlada Crne Gore i Srbije, da se to potpiše i onda utvrdi dinamika plaćanja. Kada se obaveza izmiri neće biti opasnosti od uvođenja stečaja. Ostaje dio koji nije nimalo lak, obaveze Instituta prema državi, zaposlenima, kreditorima. Nisu manje od 20 miliona EUR, neće biti lako sanirati to stanje ali se mora naći održivo rješenje”, kazao je Damjanović u Bojama jutra na Televiziji Vijesti.

On je naveo da je razmatran sporazum sa zdravstvenim fondom u Srbiji, gdje bi osiguranici iz Srbije dolazili u Institut na liječenje i oporavak.

“Takav aranžman je postojao 2005. godine”, dodao je Damjanović.

On je apelovao na Elektroprivredu (EPCG) da uplati novac direktno Institutu, naglašavajući da nema potrebe da se tu uvlači i Ministarstvo finansija i Vladi kao garanti, jer oni to ne mogu da rade.

“To ljudi iz EPCG dobro znaju. Bilo je malo neprijatno i demagoški da se pravi neka pisanija u medijima i da se obmanjuju i zaposleni u Institutu da Vlada treba da garantuju. Dovoljno je da se izvrše obećanja EPCG i da se već sjutra upate tih 600 hiljada EUR pozajmice Institutu”, rekao je Damjanović.

Na pitanje da li strahuju da će, dok se dođe do rješenja, Institut ostati bez zaposlenih, Damjanović je rekao da ovo što se radi posljednjih nekoliko mjeseci, u odnosu na ono što se nije radilo prethodnih 20 godina, nije sporo, nego je maksimalno brzo.

On je rekao da su prihodi u budžetu od januara do avgusta iznosili 1,68 milijardi EUR, što je 32 odsto više nego prošle godine u istom periodu i skoro 300 miliona odnosno 21 odsto više od plana.

“To su velika sredstva i pokazuje da su javne finansije na zavidnom nivou. Za taj iznos uvećanih budžetskih prihoda biće manje zaduženje koje smo planirali budžetom za tekuću godinu. Ovim trendovima konstantog rasta budžetskih prihoda izvan plana izmirujemo sve obaveze kako smo i obećali. Imamo rast i kod poreza na dodatu vrijednost, akciznih prihoda. Te trendove nastavljamo i u avgustu. Turistička sezona je i dalje u toku pa ćemo vidjeti bilans u septembru”, rekao je Damjanović.

On je istakao da Crna Gora od januara do septembra živi od onoga što je sama stvorila.

“Prihodi u državnoj kasi su na nivou 191 milion EUR, to je jučerašnji podatak, sa 68 miliona EUR zlata. To je izuzetno dobar rezultat. U odnosu na 31. decembar prošle godine, kada je procenat javnog duga u bruto domaćem proizvodu (BDP) bio 67,5 odsto, sada je 58,19 odsto. Odavno nijesmo pali ispod 60 odsto. Na taj način smo poslali dobre poruke međunarodnoj finansijskoj javnosti”, kazao je Damjanović.

On je dodao da kada je riječ o otplati duga, neće biti nikakvih problema da se sve obaveze servisiraju, a da ukoliko bude dodatnih zaduženja, to će biti za stvaranje fiskalne rezerve za početak naredne godine.

