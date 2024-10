O digitalnim nomadima na konferenciji u Mostaru

Mostar, (MINA-BUSINESS) – Cross Border Coworking Conference 2024: Digital Nomads Edition, posvećena digitalnim nomadima, radu na daljinu i coworking zajednicama, počela je danas u INTERA Tehnološkom parku u Mostaru.

Ovaj prestižni događaj okupio je učesnike iz različitih dijelova svijeta, od lokalnih preduzetnika do međunarodnih stručnjaka iz industrije.

Iz Inovaciono preduzetničkog centra (IPC) Tehnopolis je saopšteno da će na dvodnevnoj konferenciji učesnici imati priliku da prisustvuju radionicama, panelima i diskusijama koje se bave budućnošću rada na daljinu i digitalnog nomadizma u regionu i šire.

Prvi dan konferencije biće obilježen bogatim programom, uključujući interaktivne radionice koje pokrivaju teme od strateškog promovisanja usluga do konkretnih savjeta za digitalne nomade, ali i sve one koji žele da optimizuju svoj rad.

Neki od ključnih govornika iznijeli su svoja iskustva u razvoju coworking zajednica u manje razvijenim regionima, ističući važnost zajedničkog rada i inovacija za budući napredak.

Community manager u Code Hub-u Mostar, Mia Miočević, kazala je da je ovogodišnja Cross Border Coworking Conference nastavak njihove misije osnaživanja zajednice coworking prostora i digitalnih nomada u regionu.

„INTERA Tehnološki park je kroz program Recooper već dva puta doveo po pet digitalnih nomada u Mostar, gdje su 15 dana uživali u ljepotama regiona. Njihovo oduševljenje motivisalo nas je da još snažnije radimo na razvoju ove priče”, rekla je Miočević.

Predstavnica IPC Tehnopolis, Jelena Popivoda, istakla je da je ove godine fokus konferencije na digitalnim nomadima i da je cilj predstaviti Zapadni Balkan kao atraktivnu destinaciju za razvoj digitalnog nomadizma.

Ona je napomenula da Tehnopolis, zajedno sa svojim partnerima, dovodi stručnjake iz cijelog svijeta, koji kroz radionice i neformalne razgovore dijele svoja iskustva, dok digitalni nomadi pomažu svojim uvidima da se unaprijedi region.

Ovo je četvrto izdanje konferencije, koja je do sada održana u Budvi, Jahorini i Nikšiću.

Cilj putujuće konferencije je približiti digitalnim nomadima zajednicu u regionu i omogućiti lokalnim operaterima da se povežu sa ovom ciljnom grupom.

Cross Border Coworking Conference 2024: Digital Nomads Edition organizuju INTERA Tehnološki park i IPC Tehnopolis, u saradnji sa Deli prostorom za kreativno djelovanje.

