NTO: Turistička ponuda Crne Gore izazvala oduševljenje u Beču

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Nacionalna turistčka organizacija (NTO), u saradnji sa subjektima iz djelokruga turizma, predstavlja ponudu Crne Gore na sajmu „Ferien Messe 2023.“ u Beču, rekli su iz NTO-a.

“Turistička ponuda Crne Gore, praćena bogatim kulturnim i muzičkim programom, izazvala je veliko oduševljenje posjetilaca sajma”, naveli su iz NTO-a.

Direktorica NTO-a Ana Tripković Marković istakla je da je veliko zadovoljstvo predstavljati destinaciju na sajmu turizma u Beču, imajući u vidu da se radi o tržištu koje je od izuzetnog značaja za Crnu Goru.

“Tokom čitave godine povezuju nas dvije avio kompanije Austrian Airlines i Wizz Air, te je potrebno iskoristiti tu dobru saobraćajnu dostupnost sa Austrijom”, rekla je Tripković Marković.

Ona je saopštila da je NTO odlučila da ove godine sadržajno obogati program.

“Pripremili smo program atraktivnih manifestacija za posjetioce, koktel na našem štandu, a ugostićemo i veliki broj medija i turoperatora iz Austrije sa kojima planiramo da nastavimo saradnju”, rekla je Tripković Marković.

Ona je navela da raduje što je na sajmu prisutan veliki broj učesnika iz privrede, lokalnih turističkih organizacija i javnih ustanova.

Iz NTO-a su naveli da su se posjetioci tokom sajma informisali o cjelokupnoj turističkoj ponudi Crne Gore, ali i uživali u degustaciji cnogorskih specijaliteta i vina.

Dodaje se da su atmosferu u Beču upotpunili zvuci Gradske muzike Budva i nastup kulturno umjetničkog društva “Njegoš”.

“Brojni posjetioci su već imali priliku da borave u našoj zemlji, te poručuju da će Crnu Goru ponovo sa zadovoljstvom posjetiti”, kaže se u saopštenju NTO-a.

Navodi se da su predstavnici najuticajnijih medija Austrije: Die PRESSE, Der Standard, Kronen Zeitung, Connoisseur Circle&Kurier, Berg Welten, Pro7 i SAT1 Austrija, posjetili crnogorski štand u cilju buduće saradnje, i imali priliku da učestvuju u nagradnoj igri koju je organizovala NTO CG.

Novinarka magazina “OOOM”, Kristina Capela Kindel osvojila je sedmodnevni boravak u Budvi.

“Još prije deset godina sam razmišljala da posjetim Crnu Goru, i zadovljstvo mi je što ću ove godine imati prilike za to. Ono što je veoma specifično, a što primjećujem sada, jeste da Crna Gora posjeduje mnogo ljepote i netaknute prirode”, kazala je Capela Kindel .

Navodi se da je, u sklopu sajma, NTO sprovela i uputnik na osnovu kojeg će se prepoznati koje su želje i planovi turista iz Austrije koji žele posjetiti Crnu Goru.

Tijana Kotarac iz TO Budve rekla je da su veoma zadovoljni učešćem na sajmu i da je već prvog dana interesovanje bilo veliko.

“Austrijanci ne vole da dolaze u jeku sezone, izbjegavaju gužve i zato su njihove posjete u periodu pred ili post sezone. Obožavaju boravak u prirodi, pa smo se trudili da im predstavimo našu ponudu koja obuhvata pješačke staze, ruralni dio i još mnogo toga”, rekla je Kotarac.

Ona je navela da očekuju da će Budva ove godine postići maksimum u organizaciji događaja koji će privući veliki broj turista.

Iz NTO su naveli da su posjetioci bili zainteresovani i za ponudu aktivnog odmora, kao i da su upoznati sa prirodnim i kulturnim bogatstvima, nacionalnim parkovima i brojnim mogućnostima za aktivan odmor u prirodi.

Direktor Nacionalnih parkova Crne Gore Vladimir Martinović, kazao je da prirodne ljepote nacionalnih parkova, bogatstvo i raznovrsnost biodiverziteta na najljepši mogući način promovišu ljepotu Crne Gore.

Kako je saopštio, Nacionalni parkovi nude raznovrsnu turističku ponudu.

“Pored pješačkih staza, tu je mogućnost raftinga i splavarenja najdubljim kanjonom u Evropi, vožnja biciklom kroz nestvarno lijepe predjele, šetnja jednom od poslednjih prašuma u Evropi, kajakarenje i krstarenje Skadarskim jezerom i još mnogo toga”, poručio je Martinović.

Maja Vukićević iz hotelske grupe (HG) Montenegro Stars istakla je da je njemačko govorno područje izuzetno važno za tu HG.

“Tu ne mislim samo na Njemačku i Austriju, već i na Švajcarsku. Moramo raditi na tome da otvaramo i razvijamo nova tržišta, a za sada nam to dobro ide kada je u pitanju zapadnoevropsko tržište”, kazala je Vukićević.

Iz NTO su naveli da je „Ferien Messe 2023.“ vodeći sajam turizma na austrijskom tržištu, koji svake godine posjeti veliki broj medijskih kuća i preko 150 hiljada posjetilaca.

Kako su kazali, sajam je ove godine okupio više od 800 izlagača iz više od 70 različitih zemalja.

Turističku ponudu Crne Gore predstavili su i strateški partner NTO– turistička agencija Gold Travel, lokalne turističke organizacije Ulcinja, Kotora, Podgorice, Bara i Budve, Nacionalni parkovi Crne Gore, hotel Kalamper&Spa, hotelska grupacija Montenegro Stars i turistička agencija Trip&Travel Montenegro DMC.

