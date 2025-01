NTO predstavlja ponudu u Ljubljani

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Nacionalna turistička organizacija (NTO) predstavlja turističku ponudu zemlje na sajmu Alpe Adria 2025, koji se održava u Ljubljani od srijede do subote.

Organizator sajamskog nastupa bila je lokalna turistička organizacija Herceg Novog.

“Sajam Alpe Adria, sa bogatom tradicijom dugom 35 godina, predstavlja ključni događaj za sve ljubitelje putovanja i prirode. Ovaj sajam okuplja vodeće domaće i međunarodne izlagače specijalizovane za aktivni, kulturni, gastronomski i održivi turizam, a svake godine privlači više od 20 hiljada posjetilaca koji na jednom mjestu mogu istražiti nove destinacije”, navodi se u saopštenju.

Poseban fokus je, kako se dodaje, na zelenom i odgovornom turizmu, kao i na mogućnostima za aktivan odmor u prirodi, što sajam čini nezaobilaznim događajem za sve one koji teže autentičnim i ekološki osviještenim putovanjima.

„Oduševljena sam crnogorskim štandom. Ovdje sam pronašla inspiraciju za novo putovanje, a posebno mi se dopada spoj mora i planina na tako maloj udaljenosti“, rekla je jedna od posjetiteljki sajma.

Pored NTO, lokalne turističke organizacije Herceg Novog, Nikšića, Žabljaka, Kolašina, Andrijevice i Mojkovca imale su priliku da predstave bogatu ponudu, od planinskih avantura do kulturnih i gastronomskih iskustava.

Ambasador Crne Gore u Sloveniji, Dragan Tufegdžić, rekao je da Sajam turizma u Ljubljani predstavlja značajno predstavljanje Crne Gore kao jedne od najljepših turističkih destinacija, što uistinu i jesmo.

“Sajam Alpe Adria je važna adresa sa koje se može animirati povećanje broja turista iz prijateljske zemlje Slovenije, ali i drugih EU država. Ovo je prilika i za razmjenu iskustava i dobrih praksi sa drugim turističkim organizacijama prisutnim na sajmu”, poručio je Tufegdžić.

Crnogorski štand bio je među najposjećenijima, a posjetioci su pokazali interesovanje za aktivni odmor u prirodi, kao i za jedinstvenu kombinaciju primorskih i planinskih destinacija.

„Veoma sam impresioniran ponudom Crne Gore. Priroda je nevjerovatna, a mogućnosti za aktivni odmor su raznovrsne i pristupačne. Sigurno ću je uzeti u obzir za svoje naredno putovanje“, rekao je jedan od posjetilaca sajma.

Slovenačko tržište ima poseban značaj za Crnu Goru, te će se promotivne aktivnosti nastaviti u narednom periodu kroz medijske kampanje i učešće na specijalizovanim događajima, poput sajma Conventa krajem februara, gdje će posebna pažnja biti posvećena razvoju MICE turizma i privlačenju poslovnih posjetilaca u Crnu Goru.

