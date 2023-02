NTO predstavio ponudu na sajmu u Tel Avivu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Nacionalna turistička organizacija (NTO) predstavil je turističku ponudu na Međunarodnom sajmu turizma IMTM, koji je u utorak i srijedu održan u Tel Avivu.

Iz NTO su kazali da je riječ je o najznačajnijem sajmu u Izraelu, koji je fokusiran na uspostavljanje novih i učvršćivanje postojećih poslovnih kontakata u sektoru turizma, uz dodatne mogućnosti edukacije putem seminara.

IMTM okuplja oko 1,7 hiljada izlagača iz 52 zemlje, sa oko 26 hiljada posjetilaca.

Iz NTO su saopštili da avio povezanost dvije destinacije doprinosi da među Izraelcima vlada veliko interesovanje za Crnu Goru. Prema riječima počasnog konzula Crne Gore u Izraelu, Nimroda Rinota, prethodne godine je zabilježen gotovo rekordan broj turista sa tog tržišta.

„Ove godine očekujemo da još veći broj turista iz Izraela posjeti ovu malu, ali turistički vrlo raznovrsnu zemlju, sa predivnom prirodom i gostoljubivim ljudima. Vjerujemo da ćemo ove godine imati od devet do deset letova na sedmičnom nivou, iz Podgorice i Tivta. Ove godine čak tri avio kompanije imaju čarter letove na relaciji Izrael – Crna Gora: Air Montenegro, Israir i Sun d’Or, što će doprinijeti još boljoj posjećenosti“, rekao je Rinot.

Izvršni direktor avio kompanije Sun D’Or, Gal Gershon, naglasio je značaj uspostavljanja avio linije između Izraela i Crne Gore.

„Dva puta nedjeljno ćemo imati letove ka Crnoj Gori. Rezervacije su već na odličnom nivou, a Izraelci su uzbuđeni zbog ove linije. Odlično sarađujemo sa NTO u cilju generisanja većeg turističkog prometa sa tog tržišta“, kazao je Gershon.

Iz nacionalne avio-kompanije Air Montenegro, koja je strateški partner NTO, poručili su da u ovoj godini planirani čarter letove od aprila do oktobra, te da je već iskazano veliko interesovanje.

Direktor prodaje i podrške kupcima u Air Montenegru, Dejan Pižurica, smatra da je Izrael veoma zanimljivo tržište za Crnu Goru, a primjetan je i rastući broj turista iz te države.

„Već prvog dana sajma smo uočili veliko interesovanje za letove ka Crnoj Gori i tu vidimo veliki potencijal za našu kompaniju. Ove godine su planirani čarter letovi u periodu od aprila do oktobra, tri do pet puta sedmično, a nadamo se da ćemo u skorijem periodu moći da objavimo i redovne letove iz Tel Aviva za Podgoricu“, kazao je Pižurica.

Predstavnica hotela Regent Porto Montenegro, Aljona Bondareva, je posebno istakla izuzetne mogućnosti za povezivanje i uspostavljanje saradnje sa potencijalnim partnerima koje pruža prisustvo na sajmu IMTM.

Tokom prvog dana sajma, organizovana je prezentacija crnogorske turističke ponude koja je okupila oko 70 predstavnika turoperatora, turističkih agencija, medija, ali i posjetilaca sajma. Tom prilikom dodijeljene su nagrade u vidu boravka u hotelima visoke kategorije i izleta, koje su obezbijedili strateški partneri NTO – Hotelska grupa (HG) Budvanska rivijera i turistička agencija Gold Travel, kao i lokalne turističke organizcije Podgorice i Herceg Novog, HG Montenegro Stars, Regent Porto Montenegro i hotel SOA.

Savjetnica direktorice NTO, Dušanka Pavićević, rekla je da Crna Gora predstavlja veoma atraktivnu turističku destinaciju za turiste iz Izraela, kako zbog direktnih letova, tako i zbog raznovrsne turističke ponude

„Postoji izuzetan potencijal na ovom tržištu, 60odsto Izraelaca putuje jednom godišnje na odmor, njih 35 odsto više puta. To je sve razlog što posebnu pažnju posvećujemo promociji na ovom tržištu, a učešće na sajmu IMTM je jedna od tih aktivnosti“, navela je Pavićević.

Ona je dodala da je tokom prvog dana organizovana prezentacija turističke ponude Crne Gore, kojoj je prisustvovao veliki broj turoperatora, medija i partnera koji mogu da daju doprinos promociji Crne Gore u Izraelu, ali takođe i posjetilaca.

„Vjerujemo da će sajam generisati dobre efekte, a cijenimo dobrim i to što su naši partneri iz Crne Gore prepoznali potencijal, pa smo sigurni da ćemo zajedno uraditi dobru promociju naše zemlje“, kazala je Pavićević.

Pored NTO, turističku ponudu Crne Gore su predstavili i strateški partneri , kao što je Air Montenegro, HG Budvanska rivijera i turistička agencija Gold Travel, lokalne turističke organizacije Podgorice, Budve, Herceg Novog, Kotora i Tivta, HG Montenegro Stars, hoteli Regent Porto Montenegro, Maestral resort & casino i SOA, kao i turističke agencije Talas Montenegro DMC i Explorer DMC.

Uporedo sa sajmom, u organizaciji Ministarstva turizma Izreala i UNWTO-a, održava se Global Tourism Innovation Forum, kojem prisustvuju visoki zvaničnici ministarstava turizma, UNWTO-a, predstavnici turističkih udruženja, kao i velikog broja kompanija koje učestvuju na sajmu IMTM.

Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma na forumu predstavlja generalna direktorica u Direktoratu za razvojne politike u turizmu, Aleksandra Gardašević Slavuljica, koja je na marginama konferencije održala niz sastanaka sa predstavnicima avio-kompanija, zvaničnicima prisutnih država i predstavnicima međunarodnih organizacija iz oblasti turizma.

