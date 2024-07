NTO: Intezivna promocija privukla Britance

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – U Crnoj Gori je, tokom prvih pet mjeseci ove godine, zabilježeno oko 28 hiljada dolazaka turista iz Velike Britanije, što je 25 odsto više u odnosu na isti period prošle godine, saopšteno je iz Nacionalne turističke organizacije (NTO).

Iz NTO su kazali da su, u okviru promotivnih aktivnosti na tržištu Velike Britanije, realizovali kampanju u saradnji sa vodećim britanskim medijima, od januara do juna ove godine.

Kampanja je, kako se navodi, obuhvatila set članaka u kojima je Crna Gora preporučena kao atraktivna turistička destinacija za Britance, u najčitanijim dnevnim listovima The Guardian i The Evening Standard, kao i u prestižnom magazinu posvećenom putovanjima National Geographic Traveller Food, koji zajedno broje preko 29 miliona čitalaca u svojim štampanim i online izdanjima.

„Crna Gora je predstavljena kao destinacija koja nudi raznovrsna turistička iskustva tokom cijele godine, od uživanja na prelijepim plažama, istraživanja istorijskih znamenitosti i uživanja u lokalnoj gastronomiji, do skijanja na planinama“, kaže se u saopštenju.

Iz NTO su podsjetili da su, u susret turističkoj sezoni, realizovali i niz drugih promotivnih aktivnosti na tržištu Velike Britanije uključujući višemjesečnu kampanju na TV i online kanalima čuvene medijske kuće BBC, učešće na najznačajnijim sajmovima i poslovnim radionicama u Velikoj Britaniji, intezivne PR aktivnosti.

Promotivne aktivnosti, kako su dodali, obuhvataju i saradnju sa turoperatorima u oblasti marketinga i studijske posjete predstavnika prestižnih medija, što je zajedno doprinijelo unaprijeđenju imidža i rastu interesovanja za Crnu Goru.

„Prema podacima Uprave za statistiku Crne Gore (MONSTAT), interesovanje britanskih turista za Crnu Goru značajno je poraslo. Tokom prvih pet mjeseci ove godine, zabilježeno je oko 28 hiljada dolazaka turista iz Velike Britanije, što predstavlja rast od 25 odsto u odnosu na isti period prošle godine“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je u istom periodu zabilježen rast u ostvarenim noćenjima od 30 odsto u odnosu na prethodnu godinu.

Iz NTO su istakli da, uz unaprijeđenu aviopovezanost Crne Gore sa četiri britanska grada – Bristol, London, Mančester i Birmingem, kao i dalje promotivne aktivnosti, očekuju nastavak pozitivnih trendova sa tržišta Velike Britanije u ovoj turističkoj sezoni.

„Promocija na ovom tržištu nastavlja se predstavljanjem turističke ponude i gastronomije Crne Gore krajem jula na festivalu hrane u organizaciji čuvenog magazina posvećenog putovanjima National Geographic Traveller“, rekli su iz NTO.

Kako su kazali, epizoda specijalne putopisne emisije The Travel Show koja je snimana u Crnoj Gori emitovaće se na kanalima TV BBC u septembru.

„Ove aktivnosti predstavljaju ključni korak ka jačanju prisustva Crne Gore kao turističke destinacije na britanskom turističkom tržištu i privlačenju većeg broja posjetilaca“, poručuje se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS