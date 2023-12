NTO: Crna Gora iznova oduševljava Novosađane

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Nacionalna turistička organizacija Crne Gore (NTO) sa lokalnim turističkim organizacijama (LTO), učestvuje na 54. Međunarodnom sajmu turizma u Novom Sadu, čiji je ovogodišnji partner regija Boka.

Iz NTO su rekli da, tokom tri dana sajma, posjetioci imaju priliku da se bliže upoznaju sa unaprijeđenom turističkom ponudom Crne Gore za zimsku sezonu, bogatim novogodišnjim programom, ponudom crnogorskih skijališta, kao i svim povoljnostima i aranžmanima za goste iz Srbije.

“Uz crnogorske tradicionalne specijalitete i muzički program, posjetioci sajma su osjetili djelić atmosfere koja ih očekuje u destinaciji”, kazali su iz NTO.

Portparolka NTO Milena Vujović poručila je da je učešće na ovogodišnjem sajmu realizovano u saradnji sa Ministarstvom turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera.

Prema njenim riječima, iskazano je veliko interesovanje za zimsku turističku ponudu Crne Gore, koja je ove godine obogaćena u mnogim segmentima.

“Predstavljeni su odlični novogodišnji programi lokalnih turističkih organizacija sa primorja. Od Herceg Novog do Ulcinja, gosti će imati priliku da uživaju u nastupima najvećih regionalnih zvijezda tokom novogodišnjih praznika”, rekla je Vujović.

Ona je navela da su tu su i drugi gradovi sa brojnim manifestacijama, koje počinju već od decembra.

“Fokus nam je na ponudi skijališta koje imaju vrlo konkurentne cijene. Vjerujemo da ćemo sa obogaćenom ponudom, odličnim programima i atraktivnom ponudom skijališta opravdati povjerenje gostiju iz Srbije, koji su godinama najbrojniji turisti”, kazala je Vujović.

Predstavnica LTO Herceg Novog Natalija Terzić rekla je da sa programom počinju 30. decembra, kada je na repertoaru proslava dječije Nove godine, uz bogat i interesantan program za najmlađe.

“Uveče, 31. decembra kao predgrupa Bijelom dugmetu nastupa pop-rok sastav Ničim izazvan, a nakon toga Goran Bregović, Alen, Tifa i Orkestar za svadbe i sahrane. Goste očekuje kompletan spektakl koji će sigurno ostaviti odličan utisak“, najavila je Terzić.

Portparolka LTO Bara Jovana Nenezić navela je da na njihovo veliko zadovoljstvo, ove godine vlada veliko interesovanje posjetilaca.

“Najviše ih zanima ponuda destinacije, turističke privrede, cijene u privatnom i hotelskom smještaju, kao i sedmodnevni novogodišnji program. U toku programa nastupiće 26 izvođača, a Novu godinu ćemo dočekati uz Lepu Brenu“, kazala je Nenezić.

Iz NTO su kazali da, iako je Crna Gora već poznata destinacija gostima iz Srbije, što pokazuju i statistički podaci, štand Crne Gore privukao je pažnju velikog broja posjetilaca koje su zaintrigirali noviteti u ponudi i atraktivni paket aranžmani.

Jedna od posjetiteljki crnogorskog štanda, Svetlana Mikić, poručila je da se uvijek rado vraća u Crnu Goru za koju je vežu prijatelji i lijepe uspomene.

“Moja omiljena destinacija tokom ljeta je Herceg Novi, ali poslednjih godina upoznajem i druge crnogorske gradove. Posebno me oduševilo ono što sam otkrila na sjeveru zemlje, pa možda ove godine odlučim da zimu provedem upravo tamo. Crna Gora nas uvijek iznova oduševi”,istakla je Mikić.

Iz NTO su kazali da, prema podacima Monstata, u kolektivnom smještaju je tokom prvih deset mjeseci boravilo 170 hiljada turista, koji su ostvarili preko 813 hiljada noćenja što predstavlja rast od 58 odsto kod ostvarenih dolazaka i noćenja u odnosu na isti period 2019. godine.

Saopšteno je da, imajući u vidu značaj tržišta Srbije, NTO zajedno sa lokalnim turističkim organizacijama nastavlja brojne aktivnosti usmjerene ka ovom tržištu.

“Pored NTO i regije Boka (LTO Kotora, Tivta i Herceg Novog) koja je nosilac sajma, predstavile su se i lokalne turističke organizacija Bara, Budve, Ulcinja, Nikšića, Andrijevice, Berana i Rožaja, hotelske grupacije Montenegro Stars i Budvanska rivijera, hotel Perla, hotel Montenegrina, Plantaže 13 jul, Javno preduzeće Morsko dobro, kao i drugi privrednici iz Ulcinja, Bara i Herceg Novog”, kaže se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS