NP Biogradska gora otvoren za posjetioce

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Nacionalni park (NP) Biogradska gora biće od danas otvoren za posjetioce.

“Posjetioci će moći da uživaju u šetnji edukativnom stazom oko Biogradskog jezera i saznaju više o bogatstvu biljnog i životinjskog svijeta u Centru za posjetioce i kupe autentične suvenire u suvenirnici”, saopšteno je iz preduzeća Nacionalni parkovi Crne Gore (NPCG).

Vožnja čamcima i kajacima biće organizovana u skladu sa vremenskim prilikama.

“Mole se svi posjetioci da pažljivo planiraju svoj boravak u parku, strogo se pridržavaju pravila unutrašnjeg reda i koriste samo označene staze. S obzirom na to da se park otvara ranije zbog povoljnih vremenskih uslova, apelujemo na dodatnu opreznost. Imajući u uvidu da je rano proljeće, moguće da je teren u određenim djelovima parka klizav”, rekli su iz NPCG.

Cijena dnevne ulaznice u NP Biogradska gora iznosi četiri EUR po osobi, dok djeca do 15 godina i osobe sa invaliditetom ne plaćaju naknadu za ulaz u nacionalne parkove.

Godišnja ulaznica za svih pet nacionalnih parkova dostupna je po cijeni od 13,5 EUR i podrazumijeva neograničen broj posjeta tokom kalendarske godine.

Posjetioci je mogu kupiti na kontrolno–naplatnim punktovima na ulazu u parkove, upravi NPCG u Podgorici, kao i online na sajtu www.nparkovi.me.

