Novo rukovodstvo ACV otklanja neusklađenosti iz prethodnog perioda

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Novo rukovodstvo Agencije za civilno vazduhoplovstvo (ACV) samoinicijativno je pokrenulo procedure za unapređenje poslovanja i otklanjanje neusklađenosti iz prethodnog perioda, na koje je ukazala i Državna revizorska institucija (DRI) u izvještaju za prošlu godinu.

Iz ACV su saopštili da je nadležni Kolegijum DRI danas dao pozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje na godišnji finansijski izvještaj Agencije i negativno na pravilnost poslovanja za prošlu godinu.

“Napominjemo da je ACV prošle godine bila u specifičnoj situaciji, s obzirom na to da u jednom periodu nije imala direktora, a potom je institucija bila u stanju sa vršiocem dužnosti direktora”, rekli su iz Agencije.

Aktuelno rukovodstvo Agencije imalo je, kako su kazali njeni predstavnici, otvorenu, konstruktivnu i djelotvornu saradnju sa DRI.

Iz ACV su dodali da je DRI na završnom sastanku ukazano da će određene nepravilnosti biti riješene organizacionim promjenama kroz novi Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, čiji je cilj upravo unaprijeđen, efikasniji i zakonit rad, isključivo u interesu te značajne institucije.

“Prije revizije DRI, menadžment i Savjet Agencije već su prepoznali da je potrebno poboljšati ili usvojiti nove procedure, kao i uskladiti poslovanje u određenim oblastima. To je rezultiralo uklanjanjem pojedinih preliminarnih nalaza DRI nakon što smo dostavili objektivne dokaze”, rekli su iz ACV.

Oni su poručili da će ACV, u skladu sa instrukcijama DRI, pripremiti akcioni plan za uklanjanje uočenih nepravilnosti iz prethodnog perioda i o tome ih redovno informisati.

