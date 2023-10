Novinari iz Austrije u Crnoj Gori

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Nacionalna turistička organizacija (NTO), u okviru promotivnih aktivnosti na tržištu Austrije, bila je domaćin predstavnicima poznatih austrijskih medija, koji su od četvrtka do nedjelje boravili u našoj zemlji.

Predstavnici dva poznata austrijska medija će putem članaka i atraktivnih fotografija, koji će biti objavljeni u novembru, svojoj publici predstaviti Crnu Goru kao turističku destinaciju.

Pored obilaska turističkih lokaliteta, poseban akcenat će biti stavljen i na kulturu, tradiciju, istoriju i gastronomiju naše zemlje.

Urednik austrijske medijske kuće Regional Medien Austria, Adrian Langer, kazao je da ga je Crna Gora ostavila bez daha.

“Ona je poput prazne knjige na čijim stranicama će se ispisati priča mnogih putovanja. Pejzaži koje sam tu otkrio, impresivne planine i obala su veoma inspirativni. Sada, nakon ovog iskustva, srdačno bih preporučio ovu zemlju svima koje poznajem: svojoj porodici, prijateljima, kolegama i svima koji traže raznovrsne aktivnosti i doživljaje”, rekao je Langer.

Tokom boravka u destinaciji, imali su priliku da obiđu turističke lokalitete na području Cetinja, Budve, Kotora i Tivta, da uživaju u lokalnim tradicionalnim specijalitetima, kao i da krstare Bokokotorskim zalivom i Skadarskim jezerom.

Novinarka medija TIP/Profi Reisen Verlag, Martha Steszl, kazala je da je njenu prvu posjetu obilježilo istraživanje primorskih gradova, a posebno je oduševio Kotor – grad koji joj je već bio poznat zbog svog mjesta na UNESCO-voj listi svjetske baštine.

“Jedan od najljepših trenutaka bio je kad smo se popeli na vidikovac iznad Kotora. Panoramski pogled koji mi se pružio bio je savršen, sa stijenama koje se spuštaju u more”, navela je Steszl.

Prema njenim riječima, putovanje se ne sastoji samo od lijepih krajolika, već ima i raznovrsnu gastronomsku ponudu.

„Probala sam fantastičnu pršutu i vino, a nisam mogla odoljeti ni morskim plodovima, ribljim specijalitetima i mirisnim začinima koji su obogatili moj gastronomski doživljaj u Crnoj Gori. Svaki obrok bio je prilika za otkrivanje nove dimenzije ukusa i kulture ove predivne zemlje”, rekla je Steszl.

Regional Medien Austria je medij koji je dobro pozicioniran u digitalnom i štampanom sektoru na tržištu Austrije, te putem 128 lokalnih novina dostiže čitanost oko 2,8 miliona čitalaca. Profi Reise Verlag TIP je vodeći austrijski medij za trgovinu i turizam, koji u svom štampanom izdanju ima 55 hiljada kopija i 250 hiljada čitalaca, dok u svom online izdanju dostiže preko 350 hiljada čitalaca na godišnjem nivou.

Imajući u vidu čitanost navedenih medija, očekuje se da će objavljeni članci doprinijeti promociji Crne Gore kao turističke destinacije na tržištu Austrije.

Studijsku posjetu su podržali Nacionalni parkovi Crne Gore, Muzeji Crne Gore, Plantaže 13 jul i lokalne turističke organizacije Cetinja, Budve, Bara, Tivta i Kotora.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS