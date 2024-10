Novi rekordi na Wall Streetu

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Na Wall Streetu su u ponedjeljak S&P 500 i Dow Jones indeks dostigli nove rekordne nivoe, iako je predsjednik američke centralne banke Jerome Powell poručio da Fed ne treba da žuri sa smanjenjem kamatnih stopa.

Dow Jones je ojačao 0,04 odsto na 42.330 bodova, dok je S&P 500 porastao 0,42 odsto na 5.762 boda, a Nasdaq indeks 0,38 odsto na 18.189 bodova, prenosi Hrportfolio.

U fokusu ulagača bio je Powellov govor na jednom skupu ekonomista u kojemu je poručio da nema potrebe da centralna banka žuri sa smanjenjem kamata.

On je rekao da očekuje smanjenje kamata do kraja godine za ukupno 0,5 procentnih bodova, jer se situacija u ekonomiji odvija kao što se očekivalo.

S obzirom na to da u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) inflacija popušta, Fed je nedavno počeo ciklus popuštanja monetarne politike srezavši kamate za 0,5 procentnih bodova.

Tako agresivan rez izazvao je spekulacije na tržištu da će centralna banka i u novembru smanjiti kamate 0,5 procentnih bodova, a u decembru dodatnih 0,25 bodova.

Nakon Powellovih komentara, spekulacije su splasle.

Uprkos tome, indeksi su porasli, pa su zabilježili i znatne dobitke u cijelom septembru.

Tako je S&P 500 u septembru porastao peti mjesec zaredom, dva odsto. U cijelom trećem tromjesečju skočio je 5,5 odsto, dok je Dow Jones u tom periodu porastao više od osam odsto, a Nasdaq indeks oko 2,5 odsto.

Na evropskim berzama cijene dionica su pale. Londonski FTSE indeks oslabio je 1,01 odsto na 8.236 bodova, dok je frankfurtski DAX skliznuo 0,76 odsto na 19.324 boda, a pariski CAC dva odsto na 7.635 bodova.

