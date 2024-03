Novi rekordi Dow Jones i S&P 500 indeksa

Njujork, (MINA-BUSINESS) – Na Wall Streetu su u četvrtak S&P 500 i Dow Jones indeks blago porasli, dostigavši nove rekorde, čime su povećali dobitke u ovom mjesecu i cijelom prvom tromjesečju.

Dow Jones ojačao je 0,12 odsto na 39.807 bodova, dok je S&P 500 porastao 0,11 odsto na 5.254 poena. Nasdaq indeks oslabio je 0,12 odsto na 16.379 bodova.

Na najvećoj svjetskoj berzi trgovalo se mirno, jer je radna sedmica završena, s obzirom na to da se danas ne radi zbog uskršnjih praznika, prenosi Hrportfolio.

U ovoj sedmici je Dow Jones ojačao 0,8 odsto, a S&P 500 0,4 odsto. Nasdaq indeks oslabio je 0,3 odsto.

Indeksi su zabilježili i rast u martu i cijelom prvom tromjesečju. U tom kvartalu je Dow Jones porastao 5,6 odsto, dok je S&P 500 skočio 10,1 odsto, a Nasdaq 9,1 odsto.

To je najviše zahvaljujući snažnom rastu cijena dionica tehnoloških kompanija, zbog euforije u vezi sa razvojem vještačke inteligencije, kao i nadi ulagača da će američka centtalna banka uskoro početi da smanjuje kamatne stope.

I na evropskim berzama cijene dionica su porasle. Londonski FTSE indeks ojačao je 0,26 odsto na 7.952 boda, dok je frankfurtski DAX porastao neznatno na 18.492 poena, a pariski CAC blago na 8.205 bodova.

Danas se na većini evropskih berzi takođe ne radi zbog praznika.

