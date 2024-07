Novi pad cijena nafte na početku sedmice

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Početak nove sedmice donio je pad cijena nafte prema 86 USD.

Cijene su pritisla nagađanja da će premije na geopolitički rizik biti snižene zahvaljujući novom krugu pregovora o primirju u okupiranom palestinskom Pojasu Gaze, prenosi SEEbiz.

Na londonskom tržištu cijena barela je bila niža 42 centa i iznosila je 86,12 USD, dok se na američkom trgovalo po 52 centa nižoj cijeni od 82,64 USD.

Nakon produženog prazničnog vikenda u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) trgovci su se usmjerili na novi krug pregovora o primirju u Pojasu Gaze. SAD su objavile novi plan o okončanju rata i krenuli su pregovori, uz posredovanje Katara i Egipta.

U prošloj sedmici cijene je poduprlo približavanje uragana Beryl Meksičkom zalivu. Luke u Teksasu, uključujući Corpus Christi, Houston, Galveston, Freeport i Texas City, zatvorene su u nedjelju, a u ponedjeljak Beryl je kod Matagorde ušao na američko kopno.

Teksas je najveći proizvođač nafte i prirodnog plina u SAD-u.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS