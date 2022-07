Novi kreativni preduzetnici u Delti

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Glavni grad Podgorica, u saradnji sa TC Delta City i marketinškom agencijom Strategist, nastavlja realizaciju projekta podrške kreativnom preduzetništvu, a tokom jula će svoje proizvode predstavljati nova ekipa kreativaca – Glinko Crafts, ručno rađeni nakit od polimerne gline.

“Brend Glinko rezultat je impresije prirodom, nastao sa ciljem kreiranja proizvoda koji će iz novog ugla i na jedinstven način predstaviti motive karakteristične za Crnu Goru”, navodi se u saopštenju.

Iz PG Biroa je saopšteno da kolekcija Glinko nakita predstavlja niz oblika inspirisanih motivima iz crnogorskih pejzaža.

“Brda, planine, jezera i more elementi su čije fluidne forme dominiraju dizajnom. Svaki oblik iz kolekcije prikazan je kroz lejere/slojeve/ segmente od kojih se sastoji priroda. Oni ujedno simbolišu i slojeve vremena, pod čijim je uticajem sve što vidimo formiralo sadašnji oblik”, rekli su iz PG Biroa.

Osim nakita, brend čini i niz sitnih detalja koji upotpunjuju priču, poput pažljivo odabranih materijala i smisleno dizajniranog pakovanja.

“Kako koncept potiče od inspiracije prirodom, svaki segment proizvoda je ponovno upotrebiv i moguće mu je dati novu namjenu. Glinko kreacije osmišljene su za zaljubljenike u dobru priču i za ljude kojima nakit predstavlja više od ukrasa”, dodaje se u saopštenju.

Kroz ovogodišnji konkurs za kreativne preduzetnike, široj javnosti svoju ponudu predstavili su domaći brendovi Drvce dizajn, GuGu marame za dojenje, Duga Toys, Winner Group, Shtrikarica i The Finest from Montenegro.

