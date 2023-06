Novi javni poziv za prodaju imovine Brodogradilišta

Bijela, (MINA-BUSINESS) – Stečajna uprava Jadranskog brodogradilišta Bijela raspisala je novi javni poziv za prodaju dijela imovine tog preduzeća putem prikupljanja pisanih ponuda, ukupne vrijednosti 860,45 hiljada EUR.

Riječ je o imovini koja se nalazi u krugu kompanije u Bijeloj, prenosi Radio televizija Herceg Novi.

Na prodaju su ponuđeni zemljište površine 800 metara kvadratnih, čija je početna cijena 104,51 hiljada EUR, parcela površine 3,93 hiljade kvadrata po početnoj cijeni od 469,88 hiljada EUR, kao i zemljište od 1,92 hiljade kvadrata, a početna cijena je 286,06 hiljada EUR.

Rok za dostavljanje ponuda je 5. jul do 12 sati.

Kako je navedeno u dokumentaciji, prethodnih 15 javnih poziva proglašeno je neuspjelim, jer nije bilo zainteresovanih ponuđača. Shodno tome, procjenjena vrijednost imovine srazmjerno je umanjena.

Pravo na dostavljanje ponuda za kupovinu imovine po ovom oglasu imaju sva pravna i fizička lica, uz uslov uplate depozita u iznosu od deset odsto od početne cijene imovine.

Odustanak odabranih ponuđača od date ponude li zaključenja ugovora, ima za posljedicu gubitak uplaćenog depozita.

Ponuđačima koji ne budu odabrani, uplaćeni depozit biće vraćen u roku od osam dana od dana realizovane prodaje ili dana proglašenja oglasa neuspješnim.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS