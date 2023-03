Nova odluka za bolje upravljanje bedemima

Kotor, (MINA-BUSINESS) – Nova opštinska odluka, kojom bi trebalo da se poboljša upravljanje kotorskim bedemima, a ujedno eliminiše i problem nelegalne naplate ulaznica, je u pripremi.

Savjetnik direktora Turističke organizacije Kotor, Mirza Krcić, je gostujući u emisiji na Radio Kotoru objasnio da je nakon gašenja Direkcije za uređenje i izgradnju, preraspodjela aktivnosti vezanih za bedeme preusmjerena na opštinske sekretarijate za investicije i finasije.

“Sekretarijat za investicije je uzeo jedan dio poslova, a naplatu ulaznica za bedeme će preuzeti Seketarijat za finasijije. Kotorska javnost treba da zna da gotovo svakodnevno imamo primjedbe da se na bedemima na divlje, odnosno nelegalno, naplaćuje ulaz, što nevjerovatno zvuči. Kako su bedemi otvoreni nema nikakve kontrole, ljudi koriste situaciju, ali se time šalje i jedna ružna slika o nama u svijet. Zamislite situaciju da vas neko kao turistu presrijeće gore negdje kod Gospe od zdravlja na San Đovaniju i naplati ulaznicu”, rekao je Krcić.

On je dodao da se prevareni turisti, nakon presrijetanja, žale zaposlenima u Turističkoj organizaciji na kamenom kiosku.

Krcić je saopštio i da će se, prilikom organizacije naplate obilaska bedema, uzeti u obzir da se oni dodatno zaštite i da više ne bude nelegalne prodaje karata, ali i hrane i pića.

“Ipak, najbitnija od svega je čistoća bedema koje, mora se reći, nije nimalo lako čistiti i održavati. Treba se popeti gore. Ranijih godina smo imali znatne primjedbe na smeće koje se odlagalo po bedemima”, kazao je Krcić.

Kako nezvanično saznaje Radio Kotor, cijena ulaznice će biti sigurno veća nego prošle godine, kada se za obilazak fortifikacije, čije je uređenje pred novu sezonu uveliko u toku, plaćalo osam EUR.

