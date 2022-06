Nova fabrika mesa do kraja godine

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Proizvođač mesa koji je dokazan u svom poslu i koji će dnevno proizvoditi deset tona piletine, trebalo bi da počne sa radom do kraja godine u centralnom dijelu Crne Gore, saopštio je generalni direktor Direktorata za poljoprivredu Miroslav Cimbaljević.

On je u jutarnjem programu Dobro jutro Crne Goro naveo da ćemo imati domaćeg proizvođača koji će obezbijediti nivo dovoljnosti u sektoru proizvodnje mesa.

“To će biti u centralnom dijelu i zapošljavaće preko 50-60 ljudi na početku, a kasnije će taj broj biti veći”, kazao je Cimbaljević, prenosi portal RTCG.

On je saopštio da Ministarstvo poljoprivrede nema mnogo prostora da interveniše kada je riječ o cijeni stočne hrane.

“Ono što moram istaći da naša pomoć, zajedno sa subvencijama opština za cijenu mlijeka ide preko 50 odsto, što nije dobro i nije održivo. Mi smo zbog toga dobili i upozorenje od evropskih partnera. U narednom periodu moramo naći održiv model koji će obezbijediti kontinuitet u proizvodnji da naši poljoprivredni proizvođači mogu da žive od onoga što rade”, kazao je Cimbaljević.

Proizvođači koji imaju ekstra klasu mlijeka imaće subvencije od dodatnih tri centa, što znači da će za njih subvencija od Ministarstva biti 17 centi po litru, plus premije od opštine.

“Mi moramo slušati preporuke od Evropske komisije. I kada imamo sredstava moramo ih potrošiti na način što ćemo stimulisati investicije”, poručio je Cimbaljević.

On je istakao da je jedini način da se pomogne poljoprivrednim proizvođačima bio da imamo ekstra klasu mlijeka.

“Prosto, u Crnoj Gori moramo pooštriti kriterjume kada je riječ o kvalitetu mlijeka, jer u dogovoru sa partnerima iz Evropske unije, mogli smo pomoći samo one koji imaju ekstra kvalitet”, kazao je Cimbaljević.

Kada je riječ o biljnoj proizvodnji, odrađena je korekcija na najdeficitarnijim biljnim kulturama kao što su žitarice i krompir i premija na tim žitaricama će biti 500 EUR, a na krompiru 400 EUR.

“Sve to nije bilo predviđeno Agrobudžetom, već su to nove mjere. Prema informacijama koje imam, isplata će biti nakon septembra”, zaključio je Cimbaljević.

