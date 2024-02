NLB jedan od važnih aktera na bankarskom tržištu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Parametri poslovanja NLB banke potvrđuju da je ta kreditna institucija jedan od važnih aktera na crnogorskom bankarskom tržištu, što je dodatno obavezuje da kontinuirano radi na unapređenju usluga i obogaćivanju ponude, saopštila je guvernerka Centralne banke (CBCG), Irena Radović.

Ona je na sastanku sa predstavnicima Upravnog odbora NLB banke, odnodno njenim predsjednikom Martinom Leberleom i članicom Lanom Đurasović, kazala da su za CBCG veoma važni dobri pokazatelji poslovanja banaka, jer oni garantuju zdravlje i otpornost bankarskog sistema.

„Parametri poslovanja NLB banke potvrđuju da je ova kreditna institucija jedan od važnih aktera na crnogorskom bankarskom tržištu, što dodatno obavezuje da kontinuirano radite na unapređenju usluga i obogaćivanju ponude, u cilju stalnog poboljšanja korisničkog iskustva klijenata“, poručila je Radović.

Ona je, kako je saopšteno iz CBCG, posebno pohvalila aktivnu društveno odgovornu ulogu NLB banke i pozdravila njenu usmjerenost na zelenu ekonomiju i održivi razvoj, što su strateški važne komponente budućeg razvoja koje CBCG promoviše i podržava.

Predstavnici NLB banke su predstavili najvažnije pokazatelje poslovanja te kreditne institucije u prethodnoj godini, ističući da se, uz jaku poziciju kapitala i likvidnosti i rast novoodobrenih kredita, kvalitet aktive NLB banke u kontinuitetu unapređuje, pa je učešće nekvalitetnih kredita u ukupnim kreditima u ovoj banci ispod prosječnog NPL-a na nivou sistema.

„Ovakvi rezultati omogućavaju NLB banci da radi na daljem snaženju svoje tržišne pozicije, fokusirajući poslovanje na snažnije kreditiranje mikro, malih i srednjih preduzeća, kao okosnice domaće ekonomije“, kazao je Leberle.

Prema njegovim riječima, dalji planovi NLB grupacije vezani su za ulaganja u zelenu ekonomiju i digitalne tehnologije.

