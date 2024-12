Nikolić: Država nije pretrpjela štetu zbog privremenog finansiranja

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora je imala privremeno finansiranje 2021. godine i država nije pretrpjela bilo kakvu štetu zbog toga, saopštio je portparol Demokratske partije socijalista (DPS) Miloš Nikolić.

“Svi predstavnici vlasti koji su se danas po komandi oglasili oko neusvajanja budžeta, jer ih je neki od propalih PR eksperata naučio kako sada moraju dominirati narativom i predočiti građanima navodno konkretnu štetu, po običaju – lažu”, naveo je Nikolić u saopštenju.

Kako je rekao, koliko god se trudili da od laži naprave istinu, uzalud “papagajski ponavljaju gluposti”.

“Istina je da je Crna Gora imala privremeno finansiranje 2021. godine, i to upravo po odluci sadašnjeg premijera, a tadašnjeg ministra finansija Milojka Spajića”, kazao je Nikolić.

On je naveo da je istina da država nije pretrpjela bilo kakvu štetu zbog toga.

Nikočić je rekao da Spajiću ostavljaju “da se dogovori sam sa sobom, što neće biti lako”.

“Jer se u toku jednog dana ne može obresti u istoj pameti. A javnosti poručujemo da smo u cilju odbrane Ustava i pravnog sistema namjerni da blokiramo redovan politički život, jer kada vlast odluči da Ustav baci pod njega, opoziciona je dužnost da vlast baci na koljena. I to ćemo i uraditi”, kazao je Nikolić.

