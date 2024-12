Nikić: Naredna godina biće ekonomski još izazovnija

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Globalni trendovi ne idu na ruku crnogorskoj ekonomiji, ali ni računovodstveno-revizorskoj profesiji, kazao je predsjednik Upravnog odbora Instituta sertifikovanih računovođa (ISRCG) Vinko Nikić.

Kako je saopšteno iz ISRCG, on je na otvaranju “III Novogodišnjeg ekonomskog foruma”, koji je večeras počeo u Budvi, poručio da je ova godina bila izazovna, da će naredna biti još zahtjevnija.

Nikić je rekao da vjeruje da će Crna Gora biti naredna članica Evropske unije.

“Želimo da naša ekonomija bude među slobodnim ekonomijama, ali ako računovodstveno-revizorsku profesiju ne regulišemo, to će biti teško. Moramo da zaštitimo našu profesiju, ako to ne učinimo nećemo imati buduće kadrove, koji u ovakvom ambijentu nijesu stimulisani“, naveo je Nikić.

Na panelu čiji je moderator bila generalna sekretarka ISRCG Anastasija Boljević govorilo se o izmjenama i dopunama zakona o računovodstvu i o reviziji.

Iz Ministasrtva finansija su poručili da je izmjena ta dva zakona bila nužna, jer je primjena prethodnih zakonskih rješenja pokazala da ima stvari koje nijesu dobro definisane.

Generalni direktor Direktorata za centralnu harmonizaciju u Ministarstvu finansija, Minas Trubljanin, kazao je da je bilo dvojakih tumačenja.

Prema njegovim riječima, određene odredbe Zakona su bile šturo napisane i nijesu na pravi način uređivale neka pitanja.

“Računovodstvo je bila neregulisana profesija, svako se bavio računovodstvom, čak i u sivoj zoni. Sada će država znati ko se bavi pružanjem računovodstvenih usluga”, kazao je Trubljanin.

Direktor Poreske uprave Sava Laketić rekao je da je izmjena Zakona o računovodstvu nužna, kao i da treba za sve računovođe obezbijediti jednake uslove poslovanja.

On je kazao da je potrebno uvesti registar, kako bi znali ko se bavi računovodstvenom profesijom.

“Moramo imati i kaznenu politiku za one koji svoj posao ne rade onako kako treba. Svi koji dođu u Crnu Goru da se bave tim poslom treba da se pridržavaju pravila igre kao i naši građani”, rekao je Laketić.

Prilikom izrade Nactra Zakona o računovodstvu i Zakona o reviziji regulator je prihvatio značajne sugestije struke što, kako je kazao član Upravnog odbora ISRCG Svetomir Aković, treba sve da ohrabri.

“Zakoni o računovodstvu i o reviziji ne mogu jedan bez drugog. Bez jakog računovodstva ne možemo imati ni jaku reviziju. Drago mi je što je regulator prihvatio brojne naše sugestije i što će se one naći u novim zakonskim rješenjima”, rekao je Aković.

U saopštenju se navodi da je ovogodišnji ekonomski forum okupio više od 250 učesnika, a pored panela učesnici imaju mogućnost da prate prezentacije eminentnih predavača, što ovaj događaj čini izuzetnom prilikom za razmjenu znanja, iskustava i mišljenja.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS