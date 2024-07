Nijesu razgovarali sa dodatnim posredničkim agencijama ili brokerima

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Kod prethodnih zaduženja i hedžinga, osim investicionih banaka i pravnih kuća, koji su neophodni akteri za proces izlaska države na međunarodno tržište kapitala, nije bilo razgovora ili angažmana sa dodatnim posredničkim agencijama ili brokerima, saopštio je premijer Milojko Spajić.

On je u pisanom odgovoru na pitanje poslanika Građanskog pokreta URA, Dritana Abazovića, kazao da u cjelokupnom procesu sprovođenja postupka realizacije emisije obveznica na međunarodnom tržištu i/ili transakcije unakrsnog valutnog svopa, učestvuju samo investicione banke aranžeri i pravne kuće.

Abazović je pitao Spajića da li je kod prethodnih zaduženja i hedžinga koristio usluge posredničkih agencija i ako jeste, koje agencije je koristio i da li je neko od zaposlenih u tim agencijama u rodbinskim vezama sa njim. Spajić je na to pitanje trebalo da odgovori na sjednici Skupštine posvećenom Premijerskom satu, ali je ona otkazana.

“Investicione banke aranžeri su zadužene da pruže podršku prilikom pripreme potrebne dokumentacije, analize tržišta, prezentacije za investitore, kao i da organizuju logistiku i aktivnosti predstavljanja rezultata investititorima”, navodi se u odgovoru Spajića.

On je kazao da svako zaduženje podrazumijeva angažovanje pravnih kuća, odnosno uključivanje pravnih savjetnika koji savjetuju banke aranžere i državu.

“Pravni savjetnici su neminovni u ovom procesu, kako za englesko pravo, koje pokriva pravni okvir za međunarodno zaduživanje, tako i za domaće (lokalno) pravo, kako bi se proces uskladio sa domaćim propisima”, objasnio je Spajić.

Prema njegovim riječima, u dosadašnjim procesima zaduženja angažovane su renomirane međunarodne pravne kuće, koje su aktivni savjetnici većini država EU i regiona, sa kojima Ministarstvo finansija ima dugogodišnju saradnju i koje su bile angažovane i za realizaciju prethodnih emisija obveznica.

“Riječ je o Linklaters kao pravnom savjetniku države i White and Case i Schonher kao pravnom savjetniku banaka aranžera”, precizirao je Spajić.

Kada je riječ o hežingu, on se isključivo može raditi sa bankama sa kojima postoji bilateralno potpisan ugovor ISDA (Međunarodno udruženje svop derivata), a koja reguliše pravni okvir finansijskih derivata na međunarodnom tržištu kapitala.

“Osim pravne kuće White and Case, koja je još 2019. godine angažovana da pomogne Crnoj Gori sa pravnim mišljenjem za primjenu međunarodne dokumentacije ISDA, nijedna dodatna pravna kuća niti posrednička agencija nije angažovana”, rekao je Spajić.

On je podsjetio da je zahvaljujući hedžing aranžmanu po osnovu dolarskog kreditnog aranžmana između kineske Exim banke i Crne Gore za potrebe izgradnje prioritetne dionice autoputa Bar-Boljare, realizovanom u januaru, Crna Gora ostvarila uštedu u budžetu u ovoj godini u iznosu od 6,8 miliona EUR.

“Da preciziram, bez obzira na to što Vi insinuirate Ministarstvo finansija je to koje vodi ovaj proces, a ne predsjednik Vlade. Ali kada već pominjete – volio bih da sam u rođačkim i prijateljskim vezama sa svima na ovom svijetu koji nam mogu pomoći da se riješimo loših kredita, sačuvamo budžet Crne Gore i oporavimo javne finansije”, rekao je Spajić.

On je naveo da ovog puta to nije slučaj a i da jeste – imate odriješene ruke, da sve u šta sumnjate predočite nadležnim organima da ispitaju i eventualno procesuiraju.

“Stojim na raspolaganju istovremeno vrlo ponosan na rad Ministarstva finansija i sve što su postigli u prethodnom periodu”, poručio je Spajić.

