Nije ograničen rok za dostavljanje zahtjeva korisnika srazmjernih penzija

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Korisnici srazmjernih penzija mogu zahtjev za isplatu razlike do iznosa minimalne penzije u Crnoj Gori podnijeti narednog ili nekog drugog mjeseca, ukoliko do kraja februara ne prikupe potrebnu dokumentaciju, saopštili su iz Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja (PIO).

„Ukoliko korisnici srazmjernih penzija koji imaju pravo na isplatu razlike, ne podnesu zahtjev sa potrebnom dokumentacijom do kraja februara, mogu to uraditi sljedećeg ili nekog drugog mjeseca, dok im isplata razlike pripada prvog dana narednog mjeseca po podnošenju zahtjeva“, rekli su agenciji Mina-business iz Fonda PIO.

Oni su dodali da će se korisnicima srazmjernih penzija, koji do kraja mjeseca dostave zahtjev sa potrebnom dokumentacijom, isplata razlike vršiti od prvog 1. marta, sa isplatom martovske penzije koja se obavlja 20. aprila.

„Novom odredbom Zakona o PIO propisano je da osiguraniku koji je ostvario pravo na srazmjernu penziju, sa prebivalištem u Crnoj Gori, pripada razlika do najnižeg iznosa penzije, ukoliko je iznos penzije utvrđen po ovom zakonu i strane penzije obračunate prema važećem deviznom kursu manji od minimalne penzije u Crnoj Gori“, saopštili su iz Fonda PIO.

Oni su podsjetili i da je odredba zakona, kojim su propisani uslovi da se korisnicima srazmjernih panzija isplaćuje razlika do iznosa minamalne penzije, stupila je na snagu 10. februara i nije vremenski ograničena.

Iz Fonda PIO su podsjetili da se zahtjev podnosi nadležnim područnim jedinicama fonda i Odsjeku za sprovođenje inostranog osiguranja. Korisnici srazmjernih penzija uz zahtjev treba da dostave kopiju lične karte, uvjerenje o prebivalištu i potvrdu, odnosno uvjerenje stranog nosioca osiguranja o posljednjoj isplaćenoj penziji.

“Ukoliko korisnik penzije prima penziju iz više država, treba da dostaviti potvrdu, odnosno uvjerenje iz svake od njih”, objasnili su iz Fonda PIO.

Korisnici uz zahtjev treba da dostave i kopiju rješenja o priznavanju prava na penziju kod stranog nosioca osiguranja.

“Ukoliko korisnik prima penziju iz više država, potrebno je da dostavi koplju rješenja iz svake od njih”, rekli su iz Fonda PIO.

Korisnici uz zahtjev treba da dostave i izjavu ovjerenu kod notara ili nadležnog suda, kojom će se obavezati da će prijaviti promjene u iznosima stranih penzija, ukoliko do njih dođe.

„Radi sprječavanja zloupotrebe, korisnici će dostaviti izjavu u kojoj će biti navedeno da će, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, u roku od 15 dana od nastale promjene, prijaviti izmjene u iznosima strane/ih penzija, kao i svaku izmjenu koja je od uticaja na pravo ili obim korišćenja tog prava“, rekli su iz Fonda PIO.

Oni su dodali da je Fond PIO odmah nakon stupanja na snagu usvojenih izmjena i dopuna Zakona o PIO, na svojoj internet stranici dao sva potrebna obavještenja u vezi sa primjenom zakonske odredbe koja se odnosi na isplatu razlike.

„Fond PIO je dao sva potrebna obavještenja u vezi sa primjenom navedenog zakonskog rješenja. Ukoliko postoje bilo kakve nejasnoće, stranke se mogu obratiti nadležnim područnim jedinicama Fonda i Odsjeku za sprovođenje inostranog osiguranja radi dobijanja svih dodatnih informacija“, naveli su iz Fonda.

