Nije izabran zakupac za Željezaru

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Zakupac za nikšićku Željezaru nije izabran u prvom pozivu, budući da ponuđači nijesu imali kompletnu dokumentaciju u dijelu garancija, saopštio je pomoćnik finansijskog direktora Elektoprivrede, Miro Vračar.

S obzirom na to da ponude nijesu prihvaćene, kompanija je odlučila da već danas ili sjutra raspiše novi javni poziv, prenosi portal RTCG.

“U skladu sa svim elementima onog starog javnog poziva, koji će trajati 15 dana. Tako da smo ovaj prvi postupak, prvi javni poziv okončali neuspješno”, rekao je Vračar za RTCG.

Prema pozivu u zajam, koji ne smije biti manji od pet godina, biće, između ostalog, dati pećna, livna, kolilna i žarna hala u Čeličani, a u Kovačnici mehanička i konstrukciona radionica, korišćenje prostora za parking, radionica za servisiranje i održavanje vozila, kao i magacinski prostor.

EPCG je krajem 2022. godine otkupio imovinu Željezare od turskog vlasnika, kompanije Tosčelik, za 20 miliona EUR.

Pokretanja proizvodnje u pogonima Čeličane i Kovačnice pod okriljem EPCG nije bilo moguće, zbog strogih pravila o državnoj pomoći.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS