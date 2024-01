Neznatne promjene indeksa u mirnom trgovanju

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Neznatan pad oba indeksa i skroman promet obilježili su na Montenegroberzi sedmicu u kojoj je Ministarstvo finansija platilo ratu kredita kineskoj Exim banci za prioritetnu dionicu auto-puta i zahvaljujući hedžing aranžmanu ostvarilo uštedu od 3,55 miliona EUR.

Pokazatelj vrijednosti deset najboljih kompanija MNSE10 oslabio je blago na 1.039 poena, kao i MONEX na 15.342,27 bodova.

Promet je iznosio skromnih 10,4 hiljade EUR i bio je devet puta manji od prošlosedmičnog.

Ministarstvo finansija platilo je u petak ratu kredita kineskoj Exim banci za prioritetnu dionicu auto-puta, a zahvaljujući hedžing aranžmanu ostvarena je ušteda od 3,55 miliona EUR.

Iz Ministarstva su kazali da ukupan iznos koji je Crna Gora uplatila bankama sa kojima je realizovana hedžing transakcija, po osnovu glavnice i kamate, iznosi 33,69 miliona EUR, dok su banke državi uplatile ukupno 40,49 miliona USD, koliko je plaćeno kineskoj Exim banci.

„Bez zaključenog hedžing aranžmana, umjesto 33,69 miliona EUR, za potrebe otplate rate kredita, država bi platila 37,24 miliona EUR (prema srednjem kursu CBCG na 19. januar). Dakle, zahvaljujući pravovremenom hedžing aranžmanu, ušteda za šestu ratu kredita iznosi 3,55 miliona EUR“, objasnili su iz tog Vladinog resora.

Navodi se da glavnica šeste rate iznosi 32,78 miliona USD, a kamata 7,71 miliona USD.

Do danas je Crna Gora Exim banci po osnovu glavnice otplatila 157,67 miliona USD, dok je po osnovu kamate plaćeno 91,72 miliona USD.

„Nakon plaćene januarske rate, stanje duga prema Exim banci iznosi oko 721,28 miliona USD, odnosno 663,57 EUR (prema prosječnom kursu ugovorenom sa bankama)“, rekli su iz Ministarstva.

Ove sedmice gubili su Mehanizacija i programat 16,7 odsto na 1,5 EUR, Crnogorski elektroprenosni sistem (CGES) 0,8 odsto na 1,26 i Elektroprivreda (EPCG) neznatno na 5,5 EUR.

Pojeftinila je i dionica Plantaža jedan odsto na 24,75 centi.

Odbor direktora EPCG donio je ove sedmice odluku o odobravanju popusta na računima za utrošenu električnu energiju domaćinstvima sa teritorije Opštine Pljevlja.

Odobreni popust iznosi 20 odsto na vrijednost obračunate aktivne energije, bez obzira na visinu duga za utrošenu električnu energiju na kraju obračunskog perioda. Popust će se na računima obračunavati tokom sezone grijanja, odnosno za januar, februar i mart ove godine.

Iz EPCG su objasnili da popust za potrošače sa teritorije Opštine Pljevlja predstavlja dodatni popust na aktuelne popuste – za domaćinstva, članove Zlatnog tima, koja mjesečno troše ispod 500 kilovat sati (kWh) popust od 1. januara do 31. decembra iznosi 18 odsto na vrijednost obračunate aktivne energije i mrežnih usluga.

“Za iste stavke i količinu potrošene energije, za potrošače koji redovno plaćaju, ali nijesu članovi Zlatnog tima, popust iznosi 10,5 odsto, dok za sve redovne platiše iz kategorije domaćinstva, koji troše preko 500 kWh mjesečno, ovaj popust iznosi 5,5 odsto i obračunava se do 31. marta ove godine”, dodaje se u saopštenju.

Cijenu akcije nijesu mijenjali Imako Bijelo Polje 1,68 EUR, Čelebić invest 53 centa, Luka Bar 40 centi i Port of Adria 23 centa.

Akcija Crnogorskog Telekoma ojačala je 0,6 odsto na 1,81 EUR.

Iz te telekomunikacione kompanije su saopštili da je Deutsche Telekom, prema objavljenoj studiji Brand Finance Global 500, jedan od najvrijednijih brendova na svjetskom nivou, istovremeno i jedina evropska kompanija koja se našla među prvih deset na ukupnom popisu.

Aktuelni plasman podrazumijeva jaku devetu poziciju i napredovanje od dvije pozicije u odnosu na prethodnu godinu.

“Osim toga, Deutsche Telekom se pozicionirao i kao najvrijedniji telekomunikacioni brend na svijetu i prvi put se našao ispred telekomunikacionih giganata, kompanija Verizon i AT&T. Na nivou Evrope, T ostaje najbolje rangirani korporativni brend”, navodi se u saopštenju.

Studiju Brand Finance Global 500 godinama unazad objavljuje renomirani britanski istraživački institut Brand Finance, kao dio aktivnosti u sklopu Svjetskog ekonomskog foruma (WEF) u Davosu.

Ove sedmice je i crnogorski premijer, Milojko Spajić, učestovao u radu WEF-a, ocijenivši da će duboka ekonomska integracija, kroz koju se posmatra proces integracija u Evropsku uniju (EU), omogućiti transformaciju crnogorske ekonomije i značajno poboljšati kvalitet života građana.

On je na panelu pod nazivom The Business Case for EU Enlargement, poručio da je Crna Gora posvećena ispunjavanju uslova za članstvo u EU, kao i da je Vlada odlučna da u najkraćem roku ispuni sve zahtjeve iz integracionog procesa kako bi Crna Gora postala prva sljedeća članica Unije.

On je najavio i da će Crna Gora u budućnosti ići i na tokijsku berzu da diversifikuje izvore finansiranja i uštedi na izdacima za kamate.

Sedmicu je obilježilo i ponovno glasanje o zakonima koje je Skupštini početkom mjeseca vratio predsjednik Crne Gore, Jakov Milatović.

Poslanici su ponovo usvojili izmjene i dopune Zakona o privrednim društvima. Iz Građanskog pokreta URA su uoči glasanja saopštili da se izmjene tog zakona donose isključivo da bi se smijenio Odbor direktora EPCG.

Poslanici međutim nijesu dali podršku za izmjene i dopune Zakona o elektronskim komunikacijama.

Potpredsjednica Skupštine, Zdenka Popović, iz poslaničkog kluba Demokrata, je kao ovlašćeni predlagač tog akta kazala da njegovim nedonošenjem Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost (EKIP) ostaje bez upravljačkog tima.

Ovaj zakon je, kako je navela, trebalo da bude prelazno rješenje do donošenja Vladinog zakona o elektronskim komunikacijama.

Sa druge strane, Ministarstvo ekonomskog razvoja najavilo je da će 25. januara uputiti javni poziv organima, organizacijama, udruženjima i pojedincima da se uključe u javnu raspravu i daju svoj doprinos unapređenju kvaliteta teksta Predloga zakona o elektronskim komunikacijama.

„Predloženi zakon će u potpunosti biti usaglašen sa pravnom tekovinom EU, i najboljom evropskom praksom, a naročito sa EU direktivom 2018/1972/EU Evropski elektronski komunikacioni zakonik (EECC)“, navodi se u saopštenju.

Ove sedmice je i Ministarstvo saobraćaja i pomorstva pozvalo sve zainteresovane da se do 1. februara prijave na javni poziv za izbor dva člana Odbora direktora Aerodroma Crne Gore.

