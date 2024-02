Neznatne promjene indeksa i veći promet

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Neznatan rast oba indeksa i veći promet obilježili su na Montenegroberzi sedmicu u kojoj je Monteput raspisao javni poziv za izradu idejnog projekta auto-puta Bar – Boljare, dionica Andrijevica – Berane – Boljare, dužine oko 50 kilometara.

Pokazatelj vrijednosti deset najboljih kompanija MNSE10 ojačao je neznatno na 1.036,35 poena, kao i MONEX na 15.329,74 bodova.

Promet je iznosio 89,49 hiljada EUR i bio je skoro dva puta veći od prošlosedmičnog.

Investitor idejnog projekta je Vlada, odnosno preduzeće Monteput.

„Ova dionica predstavlja vitalni korak u razvoju crnogorske infrastrukture, obećavajući unapređenje saobraćajne mreže i regionalne povezanosti. Putni pravac Beograd – Južni Jadran predstavlja krak Trans-evropske magistrale (TEM) koji na području Crne Gore povezuje osnovni pravac TEM-a (od Gdanjska do Atine i Istanbula) sa Jadranskim morem. Auto-put Bar – Boljare je dio putnog pravca TEM kroz Crnu Goru“, navodi se u saopštenju Monteputa i Vlade.

Premijer Milojko Spajić je ove sedmice otvorio rekonstruisani put Mateševo-Kolašin i ocijenio da će to puno značiti za razvoj tog kraja.

On je poručio da će naredna godina biti velika za izgradnju auto-puteva u Crnoj Gori.

Spajić je na svečanom otvaranju osam kilometara dugog regionalnog puta Mateševo-Kolašin kazao da je ta dionica bila problematična u stvaranju.

“Sada je Kolašin na 40-ak minuta od Podgorice, mislim da će to puno značiti za razvoj ovog kraja i za ostalo stanovništvo, naročito mladih u ovom kraju”, rekao je Spajić novinarima.

Rekonstrukcija ove dionice počela je tokom aprila prošle godine, a rok za izradu je bio osam mjeseci.

Rasle su ove sedmice dionice UTIP Crna Gora i to 140 odsto na 30 centi, Mehanizacije i programata Nikšić 5,3 odsto na 1,59 EUR, Poslovno-logističkog centra Morača pet odsto na 4,2 EUR, kao i bjelopoljskog Imaka 1,8 odsto na 1,71 EUR.

Ministar saobraćaja i pomorstva, Filip Radulović, zabranio je ove sedmice isplatu bonusa dijelu članova Odbora direktora i dijelu menadžmenta kompanije Barska plovidba.

Odbor direktora Barske plovidbe donio je prethodne sedmice odluku o isplati bonusa u visini od po tri prosječne zarade u preduzeću za tri člana Odbora direktora koji su predstavnici državnog kapitala (predsjednik Odbora direktora Miloš Raičević, članovi Odbora Ivica Pavlović i Mehdi Karamanaga), za vršioca dužnosti izvršnog direktora Mirsada Tršića, finansijsku direktoricu Draganu Mašanović i bonus u visini od pet prosječnih zarada za zamjenika izvršnog direktora, Sava Markovića.

Kako nezvanično saznaje RTCG, za donošenje odluke o isplati bonusa nije prethodno konsultovano Ministarstvo saobraćaja i pomorstva, tako da je Radulović odmah po saznanju za navedenu odluku dao nalog predstavnicima državnog kapitala da se ona stavi van snage i na taj način je osujetio namjeru Odbora direktora da u situaciji u kojoj se Barska plovidba nalazi, budu isplaćeni bonusi dijelu članova Odbora i dijelu menadžmenta.

Dionice Port of Adrie, Crnogorskog Telekoma, Hipotekarne banke i Solane “Bajo Sekulić” ostale su na prošlosedmičnih 23 centa, 1,81 EUR, šest EUR, odnosno 1,5 EUR.

Na međunarodni javni poziv za izdavanje u zakup pogona Željezare Nikšić – Čeličane i Kovačnice, stigle su tri prijave. Ponude su otvorene ove sedmice u zgradi EPCG, a prijavile su se kompanija Neksan Miodraga Davidovića zajedno sa kompanijama Universal Energy (Kina) – Energy & Industrial Management Advisory Services (Češka), prenosi portal RTCG.

Ponudu za zakup dostavio je i konzorcijum Kvalitetsbygg – Uber Nordic iz Švedske, kao i švajcarski 8B Capital S.A.

Pismo o namjerama poslala je kompanija Horst Wiesinger Group iz Austrije, ali je saopšteno da se to pismo ne može smatrati prijavom.

Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) očekuje da će ekonomija Crne Gore ove godine rasti 3,7 odsto, pokazao je njen Izvještaj o tranziciji 2023-2024, koji je predstavljen u Podgorici.

Vodeći regionalni ekonomista EBRD-a za Zapadni Balkan, Peter Tabak, kazao je da je ekonomski rast Crne Gore u prošloj godini podržala snažna turistička sezona.

„EBRD očekuje rast od 3,7 odsto u ovoj godini. Dugoročna ekonomska konvergencija se može ubrzati fokusiranjem na bolje upravljanje, povećanu trgovinsku otvorenost i dalje ozelenjavanje privrede”, rekao je Tabak na predstavljanju izvještaja pod nazivom Tranzicije velike i male.

EBRD je, kako su naveli nejni predstavnici, prošle godine uložila 80 miliona EUR u projekte u Crnoj Gori i mobilisala dodatnih 25 miliona za podršku javnim i privatnim investicijama, gdje je zeleno finansiranje činilo skoro 80 odsto.

EBRD je obezbijedila i kredit za finansiranje nove vjetroelektrane snage 55 megavata (MW) u blizini sela Gvozd.

Akcije budvanskog Montenegro-Express Groupa pale su 19,8 odsto na 16,9 centi, Jugopetrola 1,2 odsto na 12 EUR, kao i Luke Bar neznatno na 40 centi.

Diplomirani elektroinženjer, Ivan Bulatović, novi je izvršni direktor Elektroprivrede (EPCG), odlučeno je na vanrednoj sjednici Odbora direktora.

Bulatović je izabran na mandatni period od četiri godine, većinom glasova.

„Imenovanje Bulatovića za izvršnog direktora uslijedilo je nakon što je sprovedena kompletna procedura javnog konkursa“, saopštili su iz EPCG.

Sedmicu je obilježila vijest da je Privredni sud usvojio tužbeni zahtjev EPCG protiv nikšićkih kompanija Uniprom i Uniprom-metali, kojom se one obavezuju da plate oko 5,3 miliona EUR duga za isporučenu struju.

Portparol Privrednog suda, sudija Vladimir Bulatović, naveo je da je taj sud danas donio prvostepenu presudu kojom je obavezao tužene Uniprom i Uniprom-metale da, na ime duga za isporučenu električnu energiju za period od 1. novembra 2021. do 31. decembra 2021. godine, solidarno isplate iznos od 4,67 miliona EUR, sa zakonskom zateznom kamatom počev od 30. avgusta prošle godine, pa do konačne isplate.

„Presudom je obavezao tužene da isplate i iznos od 634,25 hiljada EUR, na ime obračunate zakonske zatezne kamate za period od 17. marta 2022. do 30. avgusta prošle godine, sve u roku od osam dana od pravosnažnosti presude“, navodi se u saopštenju.

Ukupan promet na Montenegroberzi u januaru je iznosio 222,71 hiljada EUR i bio je 89,77 odsto niži u odnosu na decembar prošle godine.

„U poređenju sa januarom prošle godine, promet je niži 75,09 odsto. Prosječan dnevni promet u prošlom mjesecu iznosio je 13,1 hiljada EUR”, navodi se u Biltenu Montenegroberze.

U januaru je trgovano 17 dana, a zaključeno je 80 transakcija.

Ukupan promet u januaru na prime tržištu iznosio je 50,15 hiljada EUR, a sklopljene su 24 transakcije.

