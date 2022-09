Neznatan rast indeksa i slab promet

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Neznatan rast indeksa i slabiji promet obilježili su na Montenegroberzi sedmicu u kojoj je najavljeno da bi o rebalansu budžeta u parlamentu trebalo da se raspravlja krajem septembra.

Pokazatelj vrijednosti deset najboljih kompanija MNSE10 blago je ojačao na 810,11 poena, a MONEX neznatno na 11.238,19 bodova.

Promet, realizovan kroz 14 transakcija, iznosio je 19,22 hiljade EUR i bio je 1,5 puta manji od prošlosedmičnog.

Najveći udio u prometu imale su obveznice mikrofinansijske institucije Moj kredit, kojima je trgovano za deset hiljada EUR.

Ojačala je akcija Luke Bar 7,4 odsto na 32,87 centi i Zetatransa 0,5 odsto na 95,45 centi.

Poskupile su i dionice Trgovačko poslovnog centra Ražnatović 3,8 odsto na 5,5 EUR, kao i Hotelske grupe (HG) Budvanska rivijera i kompanije Sveti Stefan Hoteli Budva, neznatno na 6,51 EUR odnosno 3,21 EUR.

Gubila je Port of Adria 9,5 odsto na devet centi. Cijena akcije fonda Trend ostala je nepromijenjena na 5,3 centa.

Ove sedmice je na sjednici Vlade najavljeno da bi Skupština o predlogu rebalansa budžeta za ovu godinu trebalo da raspravlja 28. ili 29. septembra.

Ministar finansija Aleksandar Damjanović kazao je da bi predlog rebalansa, koji je već spreman, trebalo da se razmotri na vanrednoj sjednici Komisije za ekonomsku politiku (KEP) u ponedjeljak, a dan kasnije i na Vladi, kako bi nakon toga bio upućen parlamentu.

Ove sedmice je i energetika bila u fokusu.

Premijer u tehničkom mandatu, Dritan Abazović, kazao je da bi Ministarstvo kapitalnih investicija trebalo bi da što prije pripremi predlog mjera uštede električne energije.

“Ovdje ne govorim za privatna lica i za domaćinstva, ali makar ono što je u javnom domenu, što je korišćenje javnog sektora kroz javnu rasvjetu i ono što koristi Vlada, mislim da treba da pokušamo da budemo racionalni”, rekao je Abazović na sjednici Vlade.

On je podsjetio da građani Crne Gore trenutno plaćaju cijenu električne enegije koja je 12 puta manja od one koju država plaća u uvozu.

Abazović je najavio i da bi sa američkom Exim bankom trebalo da napravi dogovor u vezi sa energetikom, što bi, kako je ocijenio, bilo jako važno za Crnu Goru.

Predsjednik Odbora direktora Elektroprivrede (EPCG), Milutin Đukanović, saopštio je da država mora da pruži svu moguću podršku energetskom sektoru, kako u pogledu usaglašavanja regulativa sa standardima 21. vijeka, tako i na planu učešća u prevazilaženju globalne energetske krize.

On je naveo i da za sada neće biti poskupljenja struje i restrikcija, ali da ne može reći do kada će tako biti, jer to zavisi od više faktora.

Đukanovič je poručio i da cijena električne energije se do kraja godine neće povećavati.

Pored toga, radnici nikšiće Željezare Tosčelik pozvali su ministra kapitalnih investicija, Ervina Ibrahimovića, da odmah dozvoli EPCG da na berzu izađe sa akcijama i pokaže odgovornost prema građanima i radnicima.

Predsjednik Sindikata, Ivan Vujović, kazao je da radnici traže od Ibrahimovića da deklarativnu podršku radnicima pokaže tako što će dozvoliti EPCG da izađe na berzu sa akcijama.

EPCG je već izlazila na berzu sa pomenutim akcijama, ali nije bilo zainteresovanih kupaca.

Radnici su od Abazovića dobili obećanje da će država kupiti te akcije, a rok za njihov izlazak na berzu je 26. septembar.

Vlada je ove sedmice usvojila Informaciju o otuđenju sopstvenih akcija, kao i kupovini dionica od većinskog vlasnika Crnogorskog elektroprenosnog sistema (CGES).

U Informaciji se navodi da je Vlada usvojila ponudu CGES-a u vezi otkupa i kupovine 550,05 hiljada sopstvenih akcija tog preduzeća.

“Podržavajući uvećanje državnog kapitala

po ovom osnovu, Vlada je za kupovinu sopstvenih akcija CGES-a opredijelila 489,88 hiljada EUR iz tekuće budžetske rezerve”, rekli su iz Vlade.

Ove sedmice je saopšteno i da je kompanija Northstar dostavila Vladi obavještenje o raskidu ugovora o dugoročnom zakupu zemljišta na Luštici za gradnju hotela Ritz-Carlton.

Ugovor je potpisan prije 13 godina, a stupio je na snagu prije deset godina.

Iz Montenegroberze je saopšteno da su kompanije koje ulaze u sastav berzanskog indeksa MNSE10, njih deset, ostvarile na kraju drugog kvartala ove godine neto dobitak od 58,26 miliona EUR, što je 1,26 odsto manje u odnosu na isti prošlogodišnji period.

Najveću apsolutnu neto dobit za drugi kvartal ostvarili su Sveti Stefan hoteli Budva od 35,34 miliona EUR, CGES od 10,69 miliona EUR i EPCG od 6,45 miliona EUR.

Od deset kompanija gubitak su zabilježile Hotelska grupa HG Budvanska rivijera od 3,42 miliona i Port of Adria od 412,79 hiljada EUR.

Montenegroberza je analizirala poslovne prihode, neto rezultat i zaradu po akciji deset kompanija koje čine indeks MNSE10.

Ukupni poslovni prihodi tih kompanija na kraju drugog kvartala iznosili su 488,44 miliona EUR, što je 60,5 odsto više u odnosu na isti period prošle godine.

Najveće povećanje poslovnih prihoda bilježe HG Budvanska rivijera, Jugopetrol, Sveti Stefan hoteli Budva i Luka Bar.

