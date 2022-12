Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Neznatan pad indeksa i milionski promet zbog prodaje akcija NLB banke, obilježili su sedmicu na Montenegroberzi koja je obilovala vijestima iz sektora energetike.

Pokazatelj vrijednosti deset najboljih kompanija MNSE10 i indeks MONEX oslabili su neznatno na 892,02 bodova, odnosno 12.634,23 poena.

Promet, realizovan kroz 16 transakcije, iznosio je 12,39 miliona EUR i bio je 11,5 puta veći od prošlosedmičnog. Najveći udio u prometu imale su akcije NLB banke, 99,46 odsto.

Na Montenegroberzi je u srijedu u blok transakciji prodato skoro 24 odsto akcija NLB banke za 12,32 miliona EUR.

Prodato je ukupno 3,68 miliona akcija banke ili 23,97 odsto njihovog ukupnog broja, što odgovara udjelu na CK Zbirnom kastodi računu 2.

Cijena akcije u blok transakciji iznosila je 3,35 EUR. Zastupnik prodavaca bio je podgorički Bull and Bear, a kupca Erste banka.

Prema podacima Centralnog klirinškog depozitarnog društva 75,9 odsto akcija posjeduje Nova ljubljanska banka, dok je vlasnik 23,97 odsto dionica skriven iza CK Zbirnog kastodi računa 2. Ostali akcionari imaju manje od jedan odsto udjela u banci.

Porasle su akcije Solane “Bajo Sekulić” 11,6 odsto na 1,73 EUR, Crnogorskog Telekoma 1,2 odsto na 1,72 EUR, Crnogorskog elektroprenosnog sistema (CGES) jedan odsto na 92 centa i Zetatransa neznatno na 95,1 cent.

Gubila je Elektroprivreda (EPCG) 3,4 odsto na 3,1 EUR i Primorje Hotels & Restaurants i Plantaže neznatno na 2,97 EUR, odnosno 20,97 centi.

Cijena akcije Lovćen banke zadržala se na prošlosedmičnih 550 EUR, kao i fonda Trend na 5,3 centa.

I ove sedmice je u fokusu bila energetika.

Iz EPCG su još jednom ponovili da neće biti povećanja cijena električne energije građanima.

Iz Regulatorne agencije za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti (REGAGEN) saopšteno je da ukoliko ne dođe do promjene cijene električne energije od snabdjevača, odnosno EPCG, račun za domaćinstva će u januaru naredne godine ostati na gotovo istom nivou kao u ovoj.

Takođe, predsjednik Odbora direktora EPCG, Milutin Đukanović, kazao je da je ta kompanija od 21. novembra izvezla električnu energiju u vrijednosti 25,6 miliona EUR.

Kompanija je najavila i da će sredinom decembra raspisati javni poziv za projekat Solari 5000+ namijenjen domaćinstvima, preduzećima, kao i vlasnicima stanova manjih stambenih zgrada, do četiri sprata.

Predviđeno je da se realizacijom tog projekta ugrade fotonaponski sistemi ukupne snage 70 megavata (MW).

„Vrijednost projekta iznosi 70 miliona EUR, a EPCG će obezbijediti subvenciju od 20 odsto za sve potrošače koji zadovolje uslove propisane javnim pozivom i kvalifikuju se za ugradnju fotonaponskog sistema“, objasnili su iz EPCG.

Prethodni projekat Solari 3000+ i 500+, koji je označio početak energetske tranzicije u Crnoj Gori i jednu od najznačajnijih investicija u energetskom sektoru u poslednjih 40 godina, izazvao veliko interesovanje, čemu najbolje svjedoči preko 14 hiljada potrošača koji su se prijavili za ugradnju fotonaponskih sistema na krovovima svojih objekata.

Ove sedmice je i ambasadorka Evropske unije (EU) u Crnoj Gori, Oana Kristina Popa, najavila da će Unija u januaru obezbijediti Crnoj Gori bespovratna sredstva u iznosu od 30 miliona EUR za podršku energetici.

Osnovni cilj je da se ublaži uticaj visokih tržišnih cijena energije kako bi se zaštitila mala preduzeća i ugrožena domaćinstva.

Kada je riječ o vijestima iz drugih kompanija, Luka Bar je u novembru postavila rekord u brodskom pretovaru tereta, pošto je pretovarila dvomilionitu tonu.

Takođe, iz kompanije je najavljeno da su ostvarili najbolji poslovni rezultat u posljednjih 30 godina, a prema ugovorenim poslovima i najavama poslovnih partnera, očekuju da će se uspješno poslovanje nastaviti do kraja ove i tokom naredne godine.

Pored toga, iz Vlade je ove sedmice potvrđeno produženja smanjenja akciza na gorivo, koje će, kako je predviđeno, u periodu od 6. decembra do 3. januara iznositi 25 odsto.

Iz Ministarstva finansija je saopšteno da su dosadašnja, sedmomjesečna umanjenja akciza na goriva u interesu građana i privrede, državni budžet koštala 37 miliona EUR, koliko je po tom osnovu prihodovano manje u odnosu na uporedni period prošle godine.

Sedmicu je obilježila i vijest da su na drugoj ovogodišnjoj aukciji sa rokom dospjeća od 182 dana, koja je održana u utorak, prodati državni zapisi za 15,5 miliona EUR, po prosječnoj stopi od 3,67 odsto.

Takođe, najnoviji podaci Ministarstva finansija pokazali su da je kumulativni budžetski deficit za prvih deset mjeseci ove godine iznosio 56 miliona EUR ili jedan odsto bruto domaćeg proizvoda (BDP) i niži je od plana 129,1 milion EUR, odnosno 69,7 odsto, dominantno usljed usporene realizacije javnih nabavki.

„U odnosu na isti period prošle godine, budžetski deficit je manji 3,9 miliona EUR, odnosno 6,5 odsto“, pokazali su danas objavljeni podaci Ministarstva finansija o izvršenju budžeta za prvih deset mjeseci.

