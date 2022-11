Nezakonito zaustavili privatizaciju

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Upravni sud presudio je da je Savjet za privatizaciju i kapitalne projekte vlade Duška Markovića donio nezakonito rješenje u vezi s prigovorom češko-crnogorskog konzorcijuma kojim je osporena odluka vlasti da obustavi prodaju većinskog paketa akcija države u Institutu Igalo.

Presudom Upravnog suda, koja je donijeta 15. septembra, naloženo je da Savjet za privatizaciju donose novo zakonito rješenje, navodi se u presudi u koju Vijesti imaju uvid.

Crnogorsko-češki konzorcijum koji su činili Philibert.a.s. i kompanija Vile Oliva privrednika Žarka Rakčevića bio je jedini ponuđač na tenderu čija je ponuda proglašena ispravnom i da zadovoljava tenderske uslove.

Vladin Savjet za privatizaciju i kapitalne projekte, kojim je predsjedavao Duško Marković, odbio je krajem januara 2020. godine predlog Tenderske komisije, na čijem čelu je bila tadašnja ministarka ekonomije Dragica Sekulić, da se potpiše ugovor sa češko-crnogorskim konzorcijumom. To je urađeno godinu nakon otvaranja jedine ponude.

Nakon odluke da se obustavi tender i ne potpiše ugovor, konzorcijum je Savjetu podnio prigovor na tu odluku, ali je rješenjem 18. maja 2020. Savjet odbacio taj prigovor, nakon čega je uslijedila tužba Upravnom sudu.

Odluku Upravnog suda je donijelo tročlano vijeće koje su čini sudija Fadil Kardoić (predsjednik vijeća) i dva člana vijeća sudije Muzafer Hadžajić i Srđan Klikovac.

”Tužba se usvaja. Poništava se rješenje Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte od 18. 5. 2020. godine. Obavezuje se tuženi (Savjet) da tužiocima (konzorcijumu) na ime spora nadoknadi 484 EUR u roku od 15 dana od prijema ove presude”, piše u presudi.

U obrazloženju presude je objašnjeno da je konzorcijum osporio zakonitost rješenja Savjeta za privatizaciju zbog povrede pravila postupka, pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja i pogrešne primjene materijalnog prava.

”Konzorcijum je naveo da je odluka Savjeta suprotna Zakonu o privatizaciji privrede, Uredbi o prodaji akcija i imovine putem javnog tendera, Instrukcijama za ponuđače i Informativnom memorandumu iz 2018. godine”, navodi se u obrazloženju.

Konzorcijum je, kako se navodi, ukazao na to da je u Instrukcijama za ponuđača u dijelu koji se odnosi na poništenje tendera ili proglašenje neuspjelim definisano u kom roku u odnosu na podnošenje ponude se može poništiti tender, te da u odluci Savjeta nijesu navedeni razlozi o tome koje su to značajne promjene na globalnom ekonomskom tržištu, kao i u ekonomskom, pravnom i finansijskom sistemu Crne Gore koje u narednom periodu otvaraju nove mogućnosti za kvalitetniji model privatizacije i bolju valorizaciju Instituta.

”Konzorcijum navodi i da Vlada u odgovoru na poslaničko pitanje od 28. 11. 2019. konstatuje da nije osnovan zahtjev da se poništi tender jer su ispunjeni ciljevi privatizacije, da bi nakon tri mjeseca bila nova situacija, u kojoj se ističe da nijesu zadovoljeni ciljevi privatizacije sa pozivom na načelo savjesnosti i poštenja i da će u narednom periodu obezbijediti bolje uslove za valorizaciju”, piše u obrazloženju presude.

Ovo je bio peti pokušaj privatizacije Instituta. Javni poziv je objavljen 16. oktobra 2018, a u izbornoj godini je odlučeno da se poništi tender.

