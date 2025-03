Nezakonita trgovina duvanom državama uzrokuje značajan gubitak

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Nezakonita trgovina duvanskim proizvodima opstruira poreske i druge mjere kontrole duvana i u državama uzrokuje značajan gubitak prihoda, dok omogućava ostvarivanje ogromne finansijske dobiti ilegalnim trgovcima, kazala je državna sekretarka Ministarstva finansija Jovana Nišavić.

Kako je saopšteno iz Ministarstva finansija, Nišavić je to rekla na tehničkom sastanku o nedozvoljenoj trgovini duvanskim proizvodima.

Današnji sastanak organizovalo je Ministarstvo finansija, pod pokroviteljstvom Sekretarijata Okvirne konvencije Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) o kontroli duvana (Sekretarijat Konvencije) i Regionalne kancelarije SZO za Evropu.

Navodi se da je taj sastanak organizovan u susret sjutrašnjem ministarskom sastanku o mjerama za borbu protiv nedozvoljene trgovine duvanskim proizvodima na Zapadnom Balkanu, čiji je Crna Gora domaćin prvi put.

Dodaje se da je na sastanku diskutovano o ključnim izazovima u borbi protiv nedozvoljene trgovine duvanskim proizvodima, kako bi se definisale konkretne mjere i aktivnosti koje će doprinijeti jačanju regionalne saradnje i razmjeni informacija u cilju efikasnijeg suzbijanja tih nedozvoljenih aktivnosti, koje imaju ozbiljan uticaj na javno zdravlje i ekonomiju.

Nišavić, koja je predsjedavala sastankom, rekla je da nezakonita trgovina duvanskim proizvodima doprinosi širenju duvanske epidemije koja ima teške posljedice po javno zdravlje na globalnom nivou.

Ona je naglasila da je duvan najznačajniji faktor rizika za veliki broj hroničnih nezaraznih bolesti i time ometa ostvarenje osnovnog cilja zdravstvene politike – unapređenje zdravlja stanovništva.

„Takođe, opstruira poreske i druge mjere kontrole duvana i uzrokuje u državama značajan gubitak prihoda, dok sa druge strane omogućava ostvarivanje ogromne finansijske dobiti ilegalnim trgovcima“, poručila je Nišavić.

Šefica Sekretarijata SZO Okvirne Konvencije, Adriana Blanco Markuizo, istakla je da je nezakonita trgovina duvanskim proizvodima globalni problem koji podriva javno zdravlje, podstiče organizovani kriminal i uskraćuje vladama vitalne prihode.

„To je složen izazov koji zahtijeva koordinisan i sveobuhvatan pristup“, dodala je Markuizo.

Ona je naglasila da je značajan Protokol za eliminaciju nelegalne trgovineduvanskim proizvodima, koji je prvi protokol uz Okvirnu konvenciju SZO o kontroli duvana (WHO FCTC), a koji, kako je poručila, ima za cilj eliminaciju svih oblika nelegalne trgovine duvanskim proizvodima kroz sveobuhvatan paket mjera koje strane treba da primijene u međusobnoj saradnji.

Markuizo je poručila da taj međunarodni sporazum pruža rješenje za globalne probleme, kao što su kontrola lanca snabdjevanja, sprovođenje zakona i međunarodna saradnja.

Ona je istakla da se implementacijom Protokola može značajno smanjiti dostupnost nelegalnih duvanskih proizvoda, zaštititi javno zdravlje i povećati prihodi vlada.

Šefica SZO Kancelarije u Crnoj Gori Mina Brajović poručila je da borba protiv ilegalne trgovine duvanom nema alternativu jer predstavlja ozbiljnu prijetnju javnom zdravlju, ali i ekonomskoj stabilnosti i efikasnom upravljanju.

„Efikasan i održiv odgovor na ilegalnu trgovinu duvanom pretpostavlja prekograničnu saradnju. Ilegalna trgovina duvanom ne poznaje geografske granice“, rekla je Brajović.

Kako je navela, to je izazov koji buja u sjenci slabe primjene nacionalnih propisa i nedovoljne saradnje.

„Radeći zajedno, dijeleći obavještajne podatke, resurse i najbolje prakse, možemo stvoriti jedinstveni front protiv ovog izazova, štiteći i naše javno zdravlje i ekonomski integritet“, dodala je Brajović.

Direktor “Economics for Health”-a Jeff Drope istakao je da ministarstva finansija i relevantne nadležne vlasti treba da naglase značaj poreske administracije, a naročito obezbjeđivanje lanca snabdijevanja duvanskim proizvodima.

Kako je naveo, neuspjeh u efikasnom obezbjeđivanju lanca snabdijevanja duvanskim proizvodima može imati veoma negativne posledice i po prihode od akciza, kao i rezultate u javnom zdravlju.

U saopštenju se navodi da su učesnici tokom sastanka, koji je sadržao konstruktivnu diskusiju i četiri tematska panela, govorili o važnim temama, uključujući efikasno praćenje i nadzor nad ilegalnom trgovinom, problemom ilegalne trgovine u kontekstu slobodnih zona, pitanjem pravnog okvira neophodnog za borbu protiv ovog problema i značajem osnaživanja sistema licenciranja.

„Dogovoreno je da se nastavi sa radom na usklađivanju politika i implementaciji najboljih međunarodnih praksi, a posebna pažnja, kako je zaključeno, biće posvećena obezbjeđivanju adekvatnih resursa za efikasnu primjenu zakona“, kaže se u saopštenju.

Na tehničkom sastanku učestvovali su predstavnici poreskih i carinskih organa Albanije, Crne Gore, Sjeverne Makedonije, Srbije, Bosne i Hercegovine, predstavnici Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD), Svjetske carinske organizacije, Svjetske banke, kao i eksperti iz Velike Britanije i Univerziteta Džons Hopkins.

